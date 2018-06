Cerveza Salta lanzó la edición INNPACTA 2018

Ayer se realizó el lanzamiento de la edición INNPACTA 2018, el concurso que lleva adelante Cerveza Salta con el objetivo de resolver desafíos reales de la industria de bebidas. Este año se sumó a la iniciativa Endeavor NOA, la red que promueve el emprendedurismo y las ideas innovadoras.

El evento contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, integrantes de la red Endeavor, autoridades de la Universidad Católica de Salta (UCASaL), Universidad Nacional de Salta (UNSa), autoridades de la empresa Cerveza Salta, prensa y público en general.







Ante un anfiteatro repleto, Juan Pablo Barrale Gerente de Asuntos Corporativos de Cerveza Salta inició la presentación de esta nueva propuesta por tercer año consecutivo. “Innpacta es la plataforma de innovación abierta de Cerveza Salta. Es un modelo que elegimos para desarrollar nuevas ideas con nuestras comunidades: poder aprovechar el potencial creativo de los salteños, y al mismo tiempo, generar mucho valor en el mundo estudiante y emprendedor. La capacitación, el proceso de desarrollo de las ideas con los profesionales de la cervecera y los expertos de Endeavor, definitivamente estimularán la formación y el desarrollo emprendedor en la región” indicó.

Por su parte, Denise Toll, Directora de Endeavor NOA comentó: “Estamos felices de emprender este proyecto junto a Cerveza Salta, donde se fusionaron las principales redes de emprendedores del mundo con un mismo objetivo. Desde Endeavor, trabajamos en la promoción de la cultura emprendedora, y este es un proyecto donde se unen una empresa privada, una ONG y universidades en búsqueda de potenciar la innovación y el emprendedurismo en la región”.

Durante la presentación disertó el reconocido speaker Calixto Carbone, co fundador de Be Better Hotels. Innovador y creativo con más de 10 años de experiencia en el sector de Turismo y Hotelería, ha incursionado con éxito como Emprendedor en otros sectores y países. Actualmente, asesora y mentorea a Start Ups en Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico, trabajando con programas de incubación privados y estatales.









Esta nueva propuesta trabaja sobre tres ejes importantes: Capacitar a los participantes formándolos en el mundo emprendedor, generar soluciones innovadoras con impacto real y articular, colaborar y sinergizar.

La convocatoria se extenderá hasta el 15 de julio del corriente año. Las bases y condiciones para los interesados en participar pueden obtenerse ingresando a www.innpacta.com.ar.