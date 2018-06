Paro Nacional en Salta: Las clases y la recolección de basura los servicios más afectados

Sociedad Hace instantes

Durante la jornada de hoy se cumplirá la medida de fuerza convocada por Hugo Moyano. De esta manera, no habrá recolección de basura, judiciales realizarán un quite de colaboración de 10 a 13 con asistencia a los lugares de trabajo y en las escuelas podrían no asistir los maestros.