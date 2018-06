Flor Peña: “Me da pena que no haya mujeres representando a Salta”

Florencia Peña dialogó con FM Capital e indicó que el debate sobre el aborto pone el foco en si el aborto sigue siendo clandestino o se hace legal.

“Cuando uno legaliza, uno puede controlar para que las mujeres no mueran, sin que sea algo penado por la ley y la sociedad”, sostuvo Peña, en el programa Primero Salta.

Respecto de la postura de los legisladores salteños, la actriz cuestionó que se trate de siete hombres que estén en contra.

“Me animaría a preguntarles ¿por qué no pueden repensar su postura y ver la realidad de las mujeres más humildes?. Me da pena que no haya mujeres representando a Salta, hay algo del machismo que sigue operando.”, manifestó.