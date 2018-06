Feinmann no quiere que se sepa que le pidió perdón a Cristina y va a juicio

Este miércoles estaba prevista una audiencia entre la ex presidenta y actual senadora por Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner y el periodista Eduardo Feinmann por la demanda civil que le inició la legisladora por haberla llamado "coimera".

Fernández de Kirchner se presentó pasadas las 10 en los tribunales de la Avenida de los Inmigrantes 1950. La legisladora entró por una puerta lateral de la sede judicial y se dirigió hacia el primer piso, donde estaba prevista la audiencia que preside el juez en lo civil Juan Manuel Converset, a cargo de la demanda por "daños y perjuicios" contra Feinmann.

"Me contaron que temen que dentro del entorno de la coimera, digo coimera a la señora porque está imputada por coimas", había dicho Feinmann durante el programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino por América TV hace dos años. Por esas declaraciones, la senadora le inició una demanda por calumnias.

La senadora y el periodista tuvieron una primera audiencia en agosto de 2016, que fue de conciliación con una mediadora, pero a falta de un acuerdo el caso avanzó a la instancia de demanda en el fuero civil.

Según pudo reconstruir PERFIL, en esta nueva audiencia Feinmann pidió disculpas pero no quería que su gesto figurara en el expediente. Es decir, que reconoció que injurió a la ex jefa de Estado.

Desde Perfil.com se realizaron varios llamados al periodista pero no atendió su teléfono. Por su parte, la ex mandataria estaba dispuesta a que el periodista no se retractara públicamente pero sí que constara en el expediente. Al no llegar a un acuerdo, el expediente sigue a juicio.