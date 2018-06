Empieza a rodar la pelota en Rusia

El Mundial se inaugura a las 11:30 am (hora argentina) con un espectáculo musical. Posteriormente la selección local enfrentará a Arabia Saudita en el primer partido del torneo.

Hoy se da el pitazo inicial y el balón empezará a rodar con más fuerza que nunca en Rusia con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Luzhnikí de Moscú.

Más de 80.000 espectadores gozarán de un espectáculo musical con más de 500 bailarines, gimnastas y equilibristas en tributo al país anfitrión que contará con la presencia de la soprano rusa Aida Garifullina y el cantante británico Robbie Williams.

La inauguración también contará con la presencia del ex crack brasileño Ronaldo. El otrora Real Madrid fue hasta la edición pasasda el goleador histórico de los mundiales antes de ser superado por el alemán Miroslav Klose.

—Sin canción oficial—

Hasta el momento la FIFA no ha confirmado la presentación del tema oficial del Mundial a diferencia de las inauguraciones de las ediciones pasadas.

Como se recuerda, 'Live It Up' interpretada por el actor estadounidense Will Smith, el cantante colombiano Nicky Jam, y la cantante kosovar Era Istrefi es la canción oficial de Rusia 2018.

-“Se extenderá más allá del estadio”-

El director conceptual de la inauguración, Félix Mijáilov, explicó a la prensa internacional que la ceremonia se ampliará más allá del Estadio y abarcará gran parte de la ciudad. Detalló que preparan un espectáculo sobre el amor y el fútbol.

"La acción se extenderá más allá del estadio, abarcando la ciudad y el área alrededor del estadio Luzhnikí. Nuestro espectáculo será sobre fútbol y amor", señaló.

Mijáilov espera mejorar lo demostrado por su país en la inauguración de la Copa Confederaciones del año pasado y brindar un espectáculo “nuevo y colorido” para todo el mundo.

—“El partido inaugural”—

La selección rusa abrirá el Mundial en un partido contra Arabia Saudita. Los locales esperan aprovechar la fortaleza de su sólida y experimentada defensa liderada por el zaguero Sergei Ignashevich quien con 38 años es uno de los jugadores de campo con mayor edad del torneo.

Asimismo, contará en la ofensiva con el ex volante del Real Madrid, Denis Cheryshev, y el delantero Aleksei Miranchuk, compañero de Jefferson Farfán en el Lokomotiv de Moscú.

Del otro lado, la selección saudí dirigida por Juan Antonio Pizzi intentará hacer un buen papel de la mano del volante del Villarreal, Salem Al-Dawsari, su principal figura ofensiva.

La selección asiática busca superar lo realizado en el Mundial de Estados Unidos 1994 en el cual quedó duodécimo.

—Datos—

4° Puesto fue el mejor resultado obtenido por Rusia en la historia de los mundiales. La entonces selección de Unión Soviética logró llegar a las semifinales en Inglaterra 1966.

1992 Fue el año en que la selección rusa logró su afiliación a la FIFA tras la disolución de la Unión Soviética.

Lev Yashin es considerado el mayor exponente del fútbol ruso. El golero jugó 4 mundiales por su selección. En 1963 se convirtió en el primer, y hasta el momento único, arquero en ganar el Balón de Oro de la revista France Football.