Los 7 diputados salteños votaron en contra del proyecto de legalización del aborto

Hoy, tras una sesión de 22 horas diputados dieron media sanción al proyecto que legaliza el aborto. Los legisladores salteños, al igual que los de San Juan se mostraron totalmente en contra de la iniciativa.

Durante el debate sólo cuatro diputados expusieron. Martín Grande dijo: “La relación de la madre con el hijo no es como dicen acá, no se puede borrar de un plumazo”. “Hoy al menos en mi provincia es absolutamente impracticable, tenemos un sistema digital para pedir un turno, para cualquier operación de rutina hay que esperar 6 meses, no lo podemos hacer, simplemente, no hay forma de llevarlo adelante. “Apoyemos la vida, las dos, no una como pretenden ustedes”.







Andrés Zottos también se expresó: “Nuestro sistema jurídico consagra la vida desde la concepción, por eso es constitucional”







Alfredo Olmedo: “Si sale la ley de aborto, le pido a Macri que la vete que no le apague la luz al niño por nacer”.

“No enterremos el futuro de la Argentina matando a los niños por nacer. Hagamos las leyes para que nuestros hijos tengan una Argentina distinta, la Argentina que nos comprometimos entre todos, de igualdad de oportunidades no de muerte”.

“La gente humilde tiene valores y no aborta, no le hace falta la clandestinidad, su hijo es una esperanza de vida para salir de la pobreza. Ya hay una clínica que aparentemente es de mucha gente que está propiciando el aborto, están preparados para hacer el negocio de la vida,”







“Les quiero decir a todos, la vida de un niño es única, no es del padre ni de la padre, ellos tuvieron la decisión de tener relaciones sexuales, pero a partir de la unión, tiene vida propia,”

Miguel Nanni: “Una cosa es despenalizar en casos puntuales y otra es abrirlo irrestrictamente”

Creo que ha sido un error plantear este debate en esos términos y en ese plano. Creo que tenemos la tarea de acortar distancias en estas tensiones y compatibilizar estos derechos. Ningún partido político pudo dar una respuesta unánime. En éste recinto, por primera vez, vamos a dirimir una ley no por los colores políticos sino por nuestras sensibilidades. Nadie puede decir que tiene una absoluta.







Finalmente los legisladores Sergio Leavy, Javier David y Pablo Kosiner no expusieron y votaron también por la negativa.