El primer partido del Mundial fue puro baile: goleada de Rusia a Arabia Saudita

El planeta vive y palpita el comienzo del Mundial de Rusia 2018, y el primer partido del evento del año fue un disfrute: La selección de Rusia goleó a la de Arabia Saudita, con una derrota por 5-0 al conjunto asiático que no pudo superar en ningún momento a su rival.

Con el triunfo ruso (5-0) se mantiene la racha del equipo anfitrión, que nunca perdió en su primer partido en las 21 ediciones mundialistas. Por su parte, Arabia Saudita no ganó ninguno de sus últimos 11 partidos en Mundiales (9 derrotas y 2 empates).



La adrenalina dominó los primeros minutos de los 45′ iniciales del partido inaugural. Los rusos intentaron imponer su juego por sobre el de los dirigidos por Juan Antonio Pizzi. La banda izquierda fue la preferida de los locales, por la que llegaron dos veces en menos de 10 minutos. A los 11 minutos llegó el primer gol del Mundial. Tras un tiro de esquina fallido desde la izquierda se produjo una segunda jugada, Aleksandr Golovin tiró el centro y Yuri Gazinskiy conectó de cabeza. Nada pudo hacer el arquero Abdullah Al-Mayouf tras el remate cruzado.

Arabia Saudita intentó responder con llegadas que no generaron gran peligro para el conjunto de Stanislav Cherchésov. Tiros lejanos y centros que no terminaron en el destino esperado, fueron sus escasas armas de ataque. Sin embargo cuando terminaba el primer tiempo, Rusia estiró el marcador y demostró la superioridad en goles. Denis Cheryshev, que entró por el lesionado Dzagoev, superó a dos rivales que estaban en el suelo y convirtió el primer gol de su carrera en la selección.

El inicio del segundo tiempo se desarrolló de la misma forma que el primero, con Rusia dominando ante un Arabia Saudita que no pudo jugar la pelota en limpio en ningún momento. Recién a los 55 minutos se produjo la primera llegada de peligro del equipo asiático sobre el arco de Ígor Akinféyev, tras una buena jugada colectiva y un centro por la derecha que pasó muy cerca del segundo palo.

Con poco, Rusia se adueñó del partido. El cansancio y las falencias defensivas invitaron al conjunto local a atacar y distribuir el balón a lo largo del campo, hasta que a los 71 minutos Aleksandr Golovin volvió a asistir a un compañero para que defina de cabeza. Artem Dzyuba sentenció el encuentro a falta de 20 minutos para el cierre.

A minutos del final, Denis Cheryshev y Aleksandr Golovin cerraron la goleada con dos tantos espectaculares. Mientras que el del jugador del Villareal convirtió con la cara externa del pie, después de ingresar al área por el sector izquierdo, el hombre del CSKA Moscú fue protagonista de un exquisito tiro libre.

El argentino Nestor Pitana, acompañado de sus compatriotas, Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, se encargaron de impartir justicia en un enfrentamiento que no tuvo demasiadas incidencias. Con un resultado positivo Rusia se enfrentará el próximo 19 de junio a Egipto en busca de la clasificación, según señala Infobae.