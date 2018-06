Aborto: "Capital Federal votó a favor y el interior en contra"

El diputado nacional Alfredo Olmedo señaló que el debate en la Cámara Alta de la Nación dejó sensaciones extrañas, entre ellas, que hay dos países. Confía que el proyecto no salga en Senadores. Si sale la ley la respetará y presentará un proyecto, para la creación de un cementerio y crematorio para los fetos.

Siguen las repercusiones tras la maratónica sesión que hubo en la Cámara de Diputados de la Nación donde los legisladores dieron media sanción al proyecto que busca legalizar el aborto en la Argentina.

Tras la votación, InformateSalta dialogó con el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, quien compartió sus sensaciones tras lo vivido en la jornada de casi 24 horas en la Cámara Baja. “Es una sensación muy extraña, se cambió el voto a última hora de algunos diputados, el tablero dio mal por primera vez”, señaló.

Del mismo modo consideró que, a lo largo del debate y con la votación “veo dos argentinas, una es Capital Federal donde se hacen leyes que, en el interior, no las comprendemos, no las necesitamos o no las pedimos”. Así recalcó que “la votación es clara, Capital Federal votó a favor y el interior en contra”.





Así reafirmó su postura en cuanto a la interrupción del embarazo: “Me preocupa mucho, la salida del aborto no es la muerte, sino la vida; creen que han solucionado un problema, para mí no solo no se ha solucionado, sino que va a atraer aparejado muchos problemas en la sociedad”.

En otro punto, Olmedo se refirió a la actitud tomada por algunos de sus pares en Diputados. “Yo le pediría a los que juraron por Dios y los Santos Evangelios, que votaron en contra, que renuncien; si usted jura por algo y luego le falla, está de más, deberían tener la ética” de dejar sus bancas, consideró.

De cara al tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, el legislador salteño manifestó: “Espero que no continúe”. Así mismo, señaló que Salta “no está en condiciones” para hacer abortos, sí para dar “grandes pasos” en la educación y la prevención, mas no para interrumpir un embarazo. “Estamos en emergencia sanitaria, ¿estamos preparados para un aborto?”, indagó.

Finalmente adelantó que, en caso de salir la ley, presentará un proyecto en el Congreso para la creación de un cementerio y un crematorio para los fetos. “Eso me preocupa porque la industria con el feto existe”, aseveró. También espetó que sabrá respetar la ley “como respeto todas las que he votado en contra”.