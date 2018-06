Una católica pidió respeto a mujeres pro aborto que festejaban en la Catedral

Esta mañana, una mujer se mostró molesta tras encontrarse con un grupo de mujeres festejando la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la puerta de la Catedral Basílica. Se trató de Alba Chapak quien fue dirigente renovadora.

“Lo que quiero es reciprocidad en el respeto. Si yo no voy a provocar a lo que no me gusta, que no vengan a provocar frente a la Iglesia, estoy pidiendo respeto” indicó ante los micrófonos del programa “De Buena Fuente” por FM Profesional.

Chapak indicó que si queremos ser un país en serio hay que aprender a respetar las ideologías de cada uno. “Me parece una falta de respeto que vengan a hacer esta manifestación frente de nuestra querida Catedral” agregó.

Por último, la dirigente cuestionó a las participantes de la marcha diciendo: “te aseguro que muchas de estas chicas son las que después en el Milagro se están golpeando el pecho y pidiéndole favores a la Virgen y al Señor del Milagro”.