Dujovne: "A mí me importa ser creíble para el presidente"

El funcionario dijo que no puede calificar si su gestión aún es creíble en los mercados y aseguró que le importa tener credibilidad para Macri. Agregó que a pesar del cambio en el Banco Central el programa económico no se modifica.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró este viernes que más allá de lo que piensen en los mercados, a él le importa mantener su credibilidad ante el presidente. "Eso no lo tengo que determinar yo, mientras el presidente confíe en mí yo voy a ser trabajando para él. A mí lo que me importa es la crebilidad que me tenga el presidente Macri, que es el que me encomienda ser el ministro de Hacienda y Finanzas", dijo el funcionario.

Refiriéndose al cambio en el Banco Central, dijo que a pesar de los cambios de nombres el programa económico del Gobierno no cambiará y seguirá el mismo camino. El funcionario apuntó a bajar la volatilidad a través de una serie de medidas que pondrá en funcionamiento el nuevo titular del Banco Central, Luis Caputo.

En la conferencia también agradeció el trabajo de Federico Sturzenegger, quien renunció ayer después de otra corrida cambiaria que llevó el dólar por encima de los $28.

De acuerdo a coordinador económico del Gabinete, "la volatilidad que tuvo la moneda (el peso) en los últimos días responde a varios factores y uno de ellos es la confianza", y afirmó que "un paso fundamental para recuperarla es la designación de Caputo al frente del Banco Central".

Medidas

Respecto a las medidas que se tomarán para evitar que se vuelvan a producir "turbulencias" como la de ayer, Dujovne apuntó a dos medidas. La primera es inyectar U$S 7.500 millones (de los primeros U$S 15.000 que recibirá del FMI) a las reservas del Banco Central para licitarlos y transformarlos en pesos argentinos.

De paso, indicó que una de las primeras medidas que aplicará Caputo en el BCRA será transformar las Lebac en Letras del Tesoro. Dujove indicó que buscará "reemplazar" las Letras del Banco Central con "tasas muy altas", por Letras del Tesoro (Letes), "que tienen plazos más largos", y explicó que de esa manera "el BCRA podrá ir cancelando ese stock que representa una fuente de creación de dinero que contribuye a las turbulencias que se vieron en estos días".