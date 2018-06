Las razones del cambio de Caputo por Sturzenegger en el BCRA

El economista Roberto Dib Ashur señaló que no se trató de una cuestión de pericia o impericia, sino de confianza. Destacó la unificación de Hacienda y Finanzas. Anticipó una inflación del 30%, perdida del poder adquisitivo y estancamiento de la economía.

Tras la salida de Federico Sturzenegger del Banco Central, el economista y académico Roberto Dib Ashur, en diálogo con InformateSalta, consideró que la medida no responde a una cuestión de “pericia o impericia” sino a la necesidad de sumar a una persona de confianza como Luis Caputo, quien se convirtió en el principal asesor del gabinete de Mauricio Macri.

En ese sentido, destacó que la unificación de las carteras de Haciendas y Finanzas permitirá que las políticas económicas se tomen desde un solo lugar y con autoridad. “No puede estar atomizado, en el exterior no tenemos crédito ya, se nos acabó el margen que teníamos de crédito y la desconfianza está en las nubes, pero no solo en el mercado internacional sino también en el local”, dijo.

Por otro lado, manifestó que los últimos datos indican una inflación muy por encima de las metas prevista, ya que actualmente hay cerca del 12%, con una proyección a fin de año de 26%, a la vez que indicó que habrá un fuerte estancamiento y el poder adquisitivo de los argentinos seguirá cayendo.

También se refirió al alza del dólar que se disparó más del 50% en lo que va del año, ya que en enero valía 18.40 y ayer cerró en 28.40. “Si el Banco Central no sale a ofertar, el tipo de cambio va a subir, no hay ningún otro precio relativo que haya subido tanto, mientras los sueldos no han subido en ese sentido, con lo cual si medimos los ingresos de los argentinos ha caído en general”, sostuvo.

Con respecto a los fondos provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, explicó que se utilizarán 7500 para atender el déficit y otros 7500 para fortalecer las reservas del central. “El crédito requiere que cumplamos ciertas condiciones para que venga la segunda parte”, dijo.

No obstante, señaló que el principal problema hoy aparte de la confianza es desactivar las LEBACS. “Tenemos las LEBACS que son de 1.2%, es decir, un 20% más que toda la base monetaria, eso en intereses implica pagar cuatro presupuestos de la provincia de Salta completos en intereses en los últimos años, esos niveles de Lebacs no pueden seguir”, manifestó.

Por último, dijo que en los próximos días se espera una política agresiva de desactivación a través de la devaluación. “Si devalúas tenés que dar menos dólares por el mismo peso que está en LEBACS entonces se estima que parte de la plata del Fondo Monetario se utilice para rescatar un poco de LEBACS”, finalizó.