Mundial: Nene salteño saldrá a la cancha con Messi y compañía

Tras jugar un ‘picadito’ con el presidente en la Quinta de Olivos, los once niños que ganaron el concurso de McDonald’s, entre ellos el salteño Valentino Daher, de 6 años, arribaron a la capital de Rusia, donde mañana tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única al ingresar de la mano de los jugadores de nuestro país en el primer partido frente a Islandia.

Pablo Pandolfi, corresponsal de InformateSalta en Rusia, se reunió con Valentino y su papá Matías, quien expresaron sus sensaciones de cara al evento. “Estamos felices de la vida, viviendo algo que nunca lo soñé, porque no lo imaginaba. Llegamos después de muchas horas de vuelo pero estamos acá, mañana es el gran día, va a ser un momento único”, expresó Matías.







En la oportunidad, agradecieron a toda la organización de McDonald’s. “Nos brindaron todo lo que necesitábamos, y bueno conocimos un poco las peatonales, los alrededores de la Plaza Roja, la verdad que fantástico lo que estamos viviendo, y como te decía contentos porque es una experiencia que no vamos a olvidar nunca”, manifestó.

Además aseguró que su hijo aún no toma la magnitud de lo que realmente está por vivir. “Si bien está contento porque va a ver a sus ídolos no toma la magnitud de lo que está por vivir, algún día a mis nietos les contará que me trajo a mi Rusia, la verdad que es la primera vez que voy a ver un mundial, así que alegría es doble, toda la familia en Salta felices”, sostuvo.







Por su parte, Fernando Arango, gerente de comunicación de Arcos Dorados, no ocultó su alegría. “Para nosotros que los once chicos ingresen al estadio de la mano de los jugadores de Argentina en el primer partido contra Islandia es realmente increíble, así que realmente muy contento”.

Finalmente, destacó que los chicos se hicieron amigos. “Se armó un grupo hermoso, hace ya mucho tiempo que estamos trabajando en esto, hace unos cuantos días que ya todos saben que ganaron y tuvieron lindas experiencias en Buenos Aires, ahora les toca estar acá en el mundial, que más, todos juntos, realmente estamos muy felices”, finalizó.