Tiziana, la niña que cambió su identidad, sufría bullying e irá a otra escuela

De la alegría de haber recibido su DNI con cambio de identidad a la desazón. Tiziana, la pequeña de 10 años que sentó jurisprudencia en el tema en Salta sufría bullying y debió ser cambiada de escuela.

Al respecto su madre, Gabriela Pucheta, explicó que las maestras aún no aceptan el hecho de que ahora es una niña. “Uno tiene paciencia, que se tienen que acostumbrar, es algo nuevo, es entendible, pero la siguen tratando en masculino a mi hija, después de que ya tiene su documento, tiene una ley que lo ampara, ya es inconcebible. La paciencia se agotó,” dijo a Canal 11.

En este sentido, indicó que además cuando “se dan cuenta” de su error, lo hacen de una manera muy arrogante. “Ay disculpe, su hija, se nota que la actitud no ha cambiado. Después que la vicedirectora del colegio me diga su niñito delante de mi hija, entonces es comprobadísimo que no ha cambiado su actitud,” contó la mujer.

Por todo ello y el temor que siente Tiziana, a partir del lunes comenzará a asistir a otro establecimiento educativo. “Estábamos hablando con la directora, le comenta que las maestras le gritaban, le dijo que 'me piden un documento y ni así me respetan'. No tuvo mejor idea que llamar a las docentes y enfrentarlas, mi hija arrugó el cuerpo, se tapó la cara, mi hija realmente les tiene miedo,” detalló.

Además, presentó denuncias en el INADI contra las docentes y la vicedirectora. “Estoy haciendo las denuncias por todos los lugares que puedo hacer denuncia, voy a pedir una reunión con la Ministra, tenemos que hablar directamente con ella porque esto tiene que parar. Si mi hija quiere ser feliz, que se la respete, no pide otra cosa,” finalizó.