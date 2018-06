Valentina Moisés forja su “Destino”

La artista Valentina Moisé nos presenta “Destino”, material cargado de sentido desde su título. En él, podremos encontrar una nueva faceta en la carrera de Valentina, donde vuelve con fuerza y frescura al género musical con el que comenzó su camino. Su función en Salta, en El Teatrino, hoy 16 de junio a las 21 horas.

Bien lo dice ella misma: “Hoy, mi necesidad de expresarme a través de la música es muy fuerte. Entendí hace tiempo que de alguna manera me estaba dejando de lado lo que más me identifica en la vida: cantar. Por diferentes razones, siempre válidas y altruistas, me postergaba a mí misma siendo que desde siempre vengo persiguiendo mi ideal de no quedarme nunca de brazos cruzados, de siempre animarme a soñar.”

Valentina tiene 4 discos en Spotify y ya cuenta con dos avances de su nuevo trabajo “Ángel del rescate” y “Destino de una vida”. Con este nuevo material propone su vuelta a los escenarios para reencontrarse con el público adulto. Este show en vivo será compartido con grandes músicos, invitados sorpresa y una puesta en escena que promete una hora y media de pura acción, adrenalina y emociones fuertes.