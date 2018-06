Urtubey: "Competir junto al kirchnerismo no le sirve a ningun sector"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que la unidad del peronismo "es muy difícil" de cara a 2019 y sostuvo que competir junto al kirchnerismo "no le sirve" a ningún sector. "Hay alguna gente que de buena fe plantea la unidad, pero ha corrido tanta agua debajo del puente que eso es muy difícil", subrayó el mandatario provincial.

En declaraciones a la prensa en el marco de los festejos por el 197 aniversario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes, Urtubey señaló que el año próximo hay que "hacer PASO con los que tengan voluntad de participar y, esencialmente, que sean competitivos".

"No nos sirve (ir con el kirchnerismo) porque ellos han logrado una identificación con mucha autonomía del PJ. Fueron a elecciones solos y les ha ido bien. Ni a ellos les sirve, ni a nosotros, porque el peronismo tiene que plantear un mensaje que sea razonablemente homogéneo", destacó el gobernador.

A su entender, "pretender desde lo electoral resolver diferencias políticas profundas" no sirve. "Cristina (Kirchner) resolvió competir con un esquema distinto. Ellos construyeron una opción electoral diferente. No podés obligar a alguien a que sea algo que no es", indicó.

Sobre el escenario del próximo año, dijo que no cree que "haya un solo candidato en el PJ" y afirmó que su intención a la hora de decidir postulaciones es ser "práctico", más allá de sus aspiraciones presidenciales.

"Yo quiero ser práctico. Si hay alguno con el cual trabajamos en conjunto, pensamos parecido y es más competitivo, yo no voy a empujar la pared con patines, voy a acompañar. Si no hay otro, seré yo (el candidato)", resaltó Urtubey. Además, dijo que no le "interesa" una eventual postulación a senador nacional en caso de no pelear por la presidencia en 2019.



El gobernador habló de "crisis" por la situación del dólar

Urtubey, a la vez, evaluó que "claramente" el país atraviesa una "crisis" tras "el 30 por ciento de devaluación de la moneda es un mes". Al ser consultado sobre el valor del dólar, el gobernador salteño aseguró: "Como productor, si me das tratamiento fiscal razonable, un mejor costo de flete, un mejor costo de energía y un financiamiento razonable, poné el dólar al precio que vos quieras".

En tanto, reiteró que la "Argentina no necesitaba ir al FMI porque todavía había hilo en el carretel para explorar financiamiento en el mercado de capitales". "Si fuiste al Fondo para tener una justificación formal para ir en contra del pacto fiscal (firmado con los gobernadores)...Flaco, nos sentamos y que digan ´mirá, cambié de opinión, el prueba y error está bien una vez. La Argentina necesita certidumbre´", expresó el mandatario provincial. Al respecto, consideró "que hay que avanzar con lo acordado" en el pacto fiscal.

"Tengo excelente concepto de Iguacel y Sica"

El gobernador manifestó también que tiene "un excelente concepto" de los recientemente designados ministros de Producción, Dante Sica; y de Energía, Javier Iguacel, y expresó que espera que los cambios "puedan activar" esas dos áreas, que son trascendentes para regiones, como la del norte.

"Espero que los cambios sirvan para que el gobierno pueda activar esas dos áreas, que son súper trascendentes, sobre todo para regiones como la nuestra, que necesitan mucho en materia de políticas productivas que hagan crecer a la economía", dijo el mandatario salteño.

Además, consideró necesario garantizar "una de las cuestiones logísticas centrales, como es la energía, sobre todo en una provincia como Salta, cuya cuenca del noroeste viene siendo castigada ya desde hace varias décadas".