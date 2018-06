"Es bueno oxigenar al Gobierno cuando hay problemas"

Fm Aries/ Sobre los cambios de Juan José Aranguren de Energía y a Francisco Cabrera de Producción, el intendente Gustavo Sáenz dijo que le parece bien porque es un oxígeno al Gobierno Nacional. “No estamos pasando un buen momento económico, la situación del país está compleja y de la Provincia también, igual que los municipios. Es bueno oxigenar al gobierno cuando hay estos problemas”, aseguró.

Luego, el Jefe Comunal comparó la situación con el fútbol cuando los jugadores entran a la cancha y no están jugando bien o están cansados, desgastados, “es importante que el director técnico tenga el tino de cambiarlos en el momento preciso”, aseveró.

Consultado si existe la posibilidad de que vuelva al PJ, el Intendente dijo que nunca se fue del Partido Justicialista, simplemente se retiró de la calle Zuviría por aquellos que llevan adelante el partido hace muchos años y no comparte algunas cosas. “No dejaré de ser peronista, el hecho de que no esté en el partido militando, no significa que no predique todos los días con el ejemplo de justicialista, estando cerca de los que más lo necesitan”, afirmó.

Finalmente, Sáenz se refirió a una posible alianza con Juan Manuel Urtubey y dijo que el gobernador todavía no confirmó su candidatura a presidente por lo que van a espera lo que decide. “Yo tampoco tomé una decisión a futuro, me parece que primero debo terminar la gestión municipal y cumplir con lo que me comprometí porque será mi carta de presentación el próximo año”, concluyó.