El Tabacal: los delegados culpan al titular del gremio del azúcar por los despidos

Trabajadores del ingenio El Tabacal señalaron que no se sienten representados por Martín Olivera, quien es el titular del Sindicato de Trabajadores del Azúcar.

Un grupo de delegados de la comisión interna que tiene la fábrica llegaron a la redacción de El Tribuno para realizar varias acusaciones contra el gremialista, que ya lleva 9 años al frente del fuerte y polémico sindicato del norte salteño.

"Nunca va a la fábrica, no sabe cómo estamos los trabajadores. Los delegados de la comisión interna somos los que a diario vemos por las condiciones de trabajo de los compañeros", dijeron.

Además, aseguraron, que gran parte de la culpa por los 181 despidos que realizó el ingenio a principio de año, la tiene Olivera. "El tiró de la cuerda demasiado, y no apeló al diálogo ni nada. Y así terminó esto", afirmaron.







También contaron que de los 13 delegados que forman la comisión interna, la gran mayoría no responde a Olivera, por lo que el titular del gremio tiene cero representación dentro del ingenio. "El sindicato perdió su función, no son gestores de lo que les pasa a los trabajadores, no ven por nuestro bienestar", sentenciaron.

El grupo de empleados contó que hoy en día, las asambleas del sindicato de la azúcar se realizan de forma irregular y que Olivera llena los espacios con los trabajadores que fueron despedidos, que aún siguen rondando por el gremio.

Sobre este punto denunciaron: "No presenta los balances y además está por hacer que quiebre la obra social". En el ingenio El Tabacal trabajan -de forma directa- más de 1.600 personas, y muchas otras lo hacen de forma indirecta.

"En las últimas elecciones se encargó de que se presentaran varias listas (algunas encabezadas por los despedidos, a quienes hizo votar). No tuvo un voto pleno de los activos denunciaron", dijeron.







También apuntaron a la intransigencia de Martín Olivera, porque hace dos años que no hay paritarias de forma seria. "Él dilata las negociaciones, hace medidas de fuerza, y después no termina firmando, por lo que terminamos recibiendo la última oferta de la empresa. Eso no es paritaria", afirmaron.

Consultados sobre cómo estaban los ánimos de los trabajadores en la actualidad, destacaron que ellos están cobrando los sueldos al día y que la gente está yendo a trabajar de forma normal y completaron: "Olivera quería hacer un paro, pero no tiene adhesión de los trabajadores activos".

Los empleados también denunciaron que reciben aprietes por parte de Olivera y su entorno. "Nos amedrenta, nos persigue, nos hace escrachar por las redes sociales y por la radio que tienen ellos", aseguraron.