El comercio en Salta no la pasó bien en el Día del Padre

Pasó el Día del Padre y los balances económicos no fueron buenos para el comercio. Según la CAME, el regalo promedio fue de $680. Uno de los rubros más favorecidos fue la indumentaria deportiva.

Rubén Barrios, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, señaló que la provincia presentó valores similares a los nacionales, donde se registró una caída del 6,4% respecto del año pasado, en Salta fue de 7,3%.

“Lo que mejor anduvo es la indumentaria deportiva, cazado, todo lo que tenga que ver con el deporte estuvo andando bien. La ropa de hombre también. Todos los demás rubros con caídas. La perfumería anduvo un poco mejor porque son artículos de menor valor”, manifestó en FM Aries.

Barrios manifestó que “la situación no está como para gastar lo que se gastaba en otro momento”. En este sentido se refirió a la turbulencia financiera, a la incertidumbre y falta de dinero para hacer compras. “Preveníamos que no iba a ser buenas las ventas. Las tarjetas están colmadas, no tienen margen”, indicó.

El panorama no es alentador para el sector, teniendo en cuenta que semanas atrás se presentó un relevamiento a través del cual se daba a conocer el cierre de más de 350 locales comerciales en el micro y macro centro, incluyendo los dos shopping de la Capital. “La caída de venta es pronunciada desde 2016, cada año perdemos con respecto al anterior”, concluyó Barrios.