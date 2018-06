Ya comienza la “Muestra de Teatro Breve 2018”

El miércoles 20 de Junio, en el Salón Auditorium “Dr. Rafael Villagrán” (Av. Belgrano 1349), tendrá lugar la inauguración de una nueva edición de la “Muestra de Teatro Breve”, organizada por la Universidad Nacional de Salta a través de la Dirección del Centro Cultural “Holver Martínez Borelli” de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Por segundo año consecutivo, la Muestra contará con el apoyo de la Representación Provincial Salta del INT (Instituto Nacional del Teatro) y de la Delegación Salta de Argentores. Para esta ocasión se pondrá en escena una producción de la Ciudad de Buenos Aires: “Orfeo y Eurídice”, de César Brie, que se presentará en calidad de obra invitada.

Esta vigésimo octava edición del ciclo tendrá una programación que contará con 10 estrenos de dramaturgia local, de los cuales 5 son obras resultantes del taller de Dramaturgia, dictado el año pasado por Rodrigo Cuesta. Además la programación ofrecerá una reposición. Los grupos teatrales son, mayormente, de la Ciudad de Salta pero el interior de la provincia también estará presente a través del trabajo del grupo “Santa Rita Teatro” de Rosario de Lerma y de “El Laberinto” de General Güemes.

En el marco de este ciclo, Daniel Dalmaroni (escritor, dramaturgo, director, docente y periodista) dictará del 21 al 24 de Junio un Taller de Dramaturgia, del cual surgirán las piezas teatrales breves que se estrenarán en la edición 2019 de la Muestra.

Las entradas para todas las funciones tendrán un costo de $100.

A continuación, la programación de la XXVIII Muestra de Teatro Breve 2018:

• “Orfeo y Euridice” - Miércoles 20 de Junio, 21:30hs., Salón Auditórium (Av. Belgrano 1349)

- Autor: César Brié

- Actrices: Liza Taylor y Sofía Diambra

- Música original: Pablo Brie

- Duración: 60 Minutos

- Público: Mayores 16 años

- Género: Drama

- Síntesis argumental: ¿Cuál es y dónde se sitúa el umbral en el que la ciencia debe ceder su lugar a la naturaleza y resignarnos a morir? Una historia de amor. El derecho a la muerte digna. La tensión entre los avances científicos médicos sobre la prolongación de la vida y el deseo, más profundo y genuino, de los seres queridos de quien yace en coma. La relación entre la vida y la muerte.

La pieza, estrenada en Argentina en 2017, está basada en el caso “Englaro” de Italia, en el que un padre luchó durante 17 años para poder suspender la alimentación e hidratación forzadas que tenían en vida a su hija totalmente inconsciente y con daños cerebrales irreparables, luego de un accidente.

• “No Acaricies a Marcos” - Jueves 21 de Junio, 21:30hs., Sala “Wayar Tedín”, Centro Cultural América (Mitre 23)

- Autor: Ignacio Torres

- Actuación y puesta en escena: Ignacio Torres.

- Asistente Técnico: Guadalupe Rojas

- Dirección: Natalia Aparicio

- Público: Adolescentes y Adultos.

- Género: Tragicomedia.

- Duración: 30 minutos

- Síntesis argumental: ¿Alguna vez te han roto el corazón? Seguramente habrás soñado con el amor ideal. Ese amor que te invade y enceguece. Pero que un día, inoportunamente, las cosas no salen como las esperabas. Una obra de teatro gauchesco en la que Marcos Figueira, un gaucho portugués, rememora constantemente los hechos del pasado de un amor no correspondido, y como él, es capaz de jugársela y, hasta el día de hoy, no permitir el olvido de ese desastre violento.

• “De Cuir” - Viernes 22 de Junio, 21hs., Sala “Claudia Bonini”, Centro Cultural Borelli (Alvarado 551)

- Autor: Exequiel Ramos

- Intérprete: Exequiel Ramos

- Duración: 40 Minutos

- Público: adolescentes y adultos

- Género: Teatro Danza

- Síntesis argumental: Cuando el espacio cotidiano, envuelve en un aire de dualidad, Jade se precipita al fondo de los interrogantes ¿quién soy? ¿Por qué, estoy aquí? A la fuga del poder de control, lo imposible se presenta en sensuales recorridos llevando a transformaciones carnales: la presencia en vilo y un “solo” en movimiento, una presencia que está y desaparece al instante.

• “Cuando te conocí no eras tan pelotudo” -Viernes 22 de Junio, 22hs., Sala “Wayar Tedín”, Centro Cultural América (Mitre 23)

- Autor: Juan Francisco Nicastro

- Grupo: “La Tuerca” Teatro

- Duración: 30 minutos

- Público: Adolescentes y adultos.

- Género: Comedia

- Síntesis argumental: Una pareja de casados, Nilda y José deciden probar una terapia alternativa para salvar su relación. Al final logran que su amor prevalezca por sobre todas las cosas. Cualquier parecido con hechos reales es mera coincidencia, o tal vez no.

• “Frida: Sueños & realidad” -Sábado 23 de Junio, 21:30hs., Salón Auditórium (Av. Belgrano 1349)

-Autora: Susana del Valle Copa

-Grupo de Teatro “El Altillo”

-Duración: 25 minutos

-Público: Adolescentes y adultos

-Género: Drama

-Síntesis argumental: La Fridomanía tiende a situarla en una ficción y aunque la mercadotecnia ha impuesto su cara, sus frases. Pocos la conocen, por eso, se presenta entre nosotros para mostrarnos su vida marcada por el padecimiento de enfermedades, operaciones, dificultades para ser madre y una relación tormentosa con su esposo, Diego Rivera. Estos son temas recurrentes de sus obras, pues, plasmó en ellas su propia realidad. Frida demostró que las limitaciones de su cuerpo no le impidieron vivir una vida apasionada, que se puede florecer en el dolor transformándolo en obra de arte. Mensajes que trascienden a la muerte. “Es una bandera de las mujeres libres, con inquietudes intelectuales, que no se amedrenta con los cánones sociales, que lucha en la vida”, explica la directora del Museo Frida Kahlo.

• “Pan francés” - Domingo 24 de Junio, 19hs., Sala Carmen Gerónimo, Centro Cultural Borelli (Alvarado 551)

- Autora: Lila José

- Grupo: Cable a Tierra

- Dirección: Carlos Delgado

- Duración: 15 minutos

- Público: Todo público.

- Género: Comedia.

- Síntesis argumental: Una turista argentina intenta comprar pan en una panadería de Madrid, cometido que se extiende a causa de una confusión en el uso de los adjetivos.

• “Los caminos de la vida” - Jueves 28 de Junio, 20:30hs., Salón Auditórium “Dr. Rafael Villagrán” (Av. Belgrano 1349)

- Autor: Carlos Delgado

- Grupo: Fundación Revivir

- Duración: 35 minutos

- Público: Adolescentes y Adultos

- Género: Drama

- Síntesis argumental: Los caminos de la vida cuentan la historia de Francisco, un chico que cae en las adicciones, contando su pasado, presente y los distintos caminos que puede tomar para elegir su futuro.

• “Querida, vengo de cazar ovnis” - Viernes 29 de Junio, 21:30 hs., Sala Carmen Gerónimo, Centro Cultural Borelli (Alvarado 551)

- Autor: Hugo Marcelo Ortíz

- Grupo: N.N.

- Dirección General y Puesta en Escena: Nena Córdoba

- Duración: 35 minutos

- Público: Todo público

- Género: Comedia

- Síntesis argumental: Un hombre dice haber sido raptado por un ovni, su hermano cree que es otra de sus pilladas. Su mujer, por supuesto, que la engaña con otra. El hombre inventa una ficción para lavarse las manos…como hacen la mayoría de los argentinos.

Creer o reventar. Mejor creer y disimular. La verdad no es siempre lo que parece, la tormenta no siempre es meteorológica. Mejor abrir el paraguas y si llueve, que llueva…

• “Cuestión de géneros en todos los tiempos” - Sábado 30 de Junio, 21hs., Pro Cultura Salta (Mitre 331)

-Autora: Hilda Guzmán de Kubiak

-Grupo: El Laberinto

-Dirección general: Roxana Lobo

-Duración: 25 minutos

-Público: Todo público

-Género: Comedia

- Síntesis argumental: Una mujer desesperada es llevada por su marido a un psiquiatra. La desconfianza hacia el género masculino en ella es exagerado y manifiesta que: “todo es una cuestión de género”. -Generaliza “todos los hombre son unos depravados”. Después se sabrá la verdadera realidad.

• “¡¿Hipocondríaca YO?!” - Sábado 30 de Junio, 22hs., Sala “Carmen Gerónimo”, Centro Cultural Borelli (Alvarado 551)

-Autora: Lila José

-Grupo: La Pajarera

-Dirección: Gabriela Ojeda

-Duración: 25 minutos

-Público: Todo público

-Género: Comedia

-Síntesis argumental: Comedia que satiriza acerca de las personas hipocondríacas. Un diálogo divertido entre una tía (a la vez paciente) y un sobrino (a la vez su médico), donde se mezclan y se enredan asuntos profesionales y familiares, que se dan en la cotidianeidad y resultan cómicos.

En la obra se revela cómo podemos, con nuestras actitudes y lenguaje, influir en otras personas provocando sentimientos y conductas insospechadas.

• “Amor de estudiantes” - Domingo 1° de Julio, 19hs., Pro Cultura Salta (Mitre 331)

- Autora: Hilda Guzmán de Kubiak

- Grupo: Santa Rita Teatro

- Dirección General: Cecilia Sanmillán

- Duración: 30 minutos

- Público: Todo público

- Género: Comedia

-Síntesis argumental: El amor es una faceta confusa, que reúne a Mariana y Facundo, llevándolos a vivir una insólita situación.

• “El sorprendente traje de la novia” - Domingo 1° de Julio, 20hs., Sala “Carmen Gerónimo”, Centro Cultural Borelli (Alvarado 551)

- Autora: Lila José

- Grupo: Candilejas

- Dirección General y Puesta en Escena: Andrea Yacuzzi

- Duración: 35 minutos

- Público: Todo público

- Género: Comedia

- Síntesis argumental: Es una historia basada en la diferencias de las clases sociales, marcada por la suegra y la novia. La primera disconforme con la elección de su hijo pero queriendo controlar toda la organización de la fiesta de casamiento para que salga con estilo. Los encuentros se dan de la modista que la suegra contrató para el vestido de novia. Pero a pesar que parece ser lo más importante de la historia, ésta va a tener un desenlace que al final sorprenderá y cambiará el eje de la historia.