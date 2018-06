La Orquesta Sinfónica se presenta en Barrio Santa Ana

Con el concierto “Los tres bemoles”, la Sinfónica de Salta llegará a zona sur de la ciudad. Bajo la batuta de Noam Zur, y con el cornista Dimitar Diamandiev como solista, brindará una inolvidable función a los vecinos, el jueves 21 de junio, a las 20.30, en la Parroquia San Joaquín y Santa Ana de Barrio Santa Ana I.



La agrupación ejecutará: la Obertura Coriolano, Op. 62 de Beethoven, el Concierto para corno y orquesta Nº 2 de Mozart, y Sinfonía Nº 78 de Haydn.



La Obertura Coriolano se basa en la tragedia homónima de Heinrich von Collin, mas no es una introducción sino que está concebida como una pieza independiente. Hace referencia a la conquista de la ciudad volsca de Corioli, durante el Siglo V a.C., concretada por Gaio Marcio Coriolano, quien, a causa de su nepotismo, fue exiliado de Roma. En venganza decidió levantar a los volscos en contra de Roma, pero fue detenido por su madre y por su esposa, razón por la que los volscos lo condenaron a muerte. El tema principal, en do menor, representa de forma oscura, la parte en que Coriolano decide invadir Roma; la suavidad del tema en mi bemol mayor, representa el ruego de las mujeres para que se abstenga.



El Concierto para Corno y Orquesta N° 2 es una de las obras primordiales en el repertorio para ese instrumento por sus dificultades en la ejecución, que requiere trinos, muchos cambios en la posición de la mano y rápidos movimientos en la lengua. Fueron escritos por Mozart para Joseph Leutgebque, amigo de la infancia y hábil intérprete.



La Sinfonía Nro. 78 en do menor pertenece al trío de las sinfonías 76, 77 y 78, que compuso una década antes de las famosas Sinfonías de Londres. Tienen un estilo brillante y elegante y Haydn las describió como "preciosas, magníficas y de ninguna manera excesivamente largas, orquestadas para violines, violas, cellos, contrabajos, dos trompas, dos oboes, una flauta y un fagot".



“Nos entusiasma mucho hacer este tipo de conciertos, acercándonos al público en sus barrios. Estamos muy agradecidos con la comunidad del Barrio Santa Ana I, con la Biblioteca Popular "Cabo 1º Roberto F. Vidaurre", el Padre Carlos Gamboa, y la red de instituciones que colaboraron para que pueda realizarse este concierto”, expresó Noam Zur.



Sobre el solista



Dimitar Yuriev Diamandiev es miembro de la Orquesta Sinfónica de Salta desde el año 2010. Nació en Burgas, Bulgaria, donde comenzó su formación musical, en piano, a los cinco años de edad. A los nueve, ingresó a la Academia de Música de Sofía, para estudiar el que es su instrumento principal, el corno francés. Integró la Orquesta Nacional de Televisión y Radio de Sofía y, al terminar sus estudios, ingresó a la Orquesta de Ópera y Ballet de Burgas, junto a la que hizo giras por Italia, Holanda, Alemania, España, Grecia y el Líbano. Entre 1991-92 participó en el curso para Directores de Orquesta de Anzio (Italia). Domina un amplio repertorio de óperas como Tosca, Carmen, La flauta mágica, Don Juan, La Traviata, entre otras. En el año 2009 fue parte de la Orquesta Sinfónica de Paraguay.