Sampaoli evalúa ingresar a Mercado, Lo Celso y Pavón contra Croacia

El empate con Islandia no sólo dejó un sabor amargo en el debut, sino que dejó muchas dudas de cara al próximo partido. La Selección argentina no jugó bien, y lo peor de todo, es que no tuvo ideas para romper la defensa vikinga.

Poco atrevimiento en ataque, gambeteadores ausentes y una lentitud pasmante en el traslado de la pelota fueron algunos de los puntos más críticos del equipo. Es por eso que se vienen cambios. Y al menos podrían ser tres.

Gabriel Mercado, Giovani Lo Celso y Cristian Pavón son los evaluados por el cuerpo técnico para ingresar ante la Selección de Croacia. El defensor del Sevilla podría entrar por Rojo, de mal partido, o por Salvio. Todo dependerá de lo que quiera el técnico si quiere mantener la línea de 4 en el fondo o meter 3 en la zaga.

En el medio, es una fija que el volante del PSG reemplazará a Lucas Biglia. Además, habrá que ver si Sampaoli se anima a poner al joven delantero de Boca en lugar de Angel Di María, que mostró un nivel bajísimo.

En cuanto al arco seguiría Willy Caballero, aunque la sensación es que no jugó bien. Sin embargo, el DT está convencido de que el hombre del Chelsea puede darle mucho. Sobre todo en el juego con los pies y la salida limpia desde abajo.

Argentina tiene que ganar para llegar relajado a la última fecha y depender de sí mismo.