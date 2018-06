Otro incidente en el 7E: mujer insultó y escupió a un chofer

Luego que la chofer del 7E Fernanda Aquino fuera brutalmente golpeada por un ofuscado usuario, hecho que motivó un quite de colaboración de una hora en el transporte público la semana pasada, un nuevo incidente se dio en el mismo corredor.

Un video, registrado por una de las presentes, muestra cómo una pasajera, que no fue identificada, se enfada porque el conductor no detuvo la marcha del vehículo cuando accionó el botón del timbre. Sin embargo, aclaró que no correspondía a una parada, por lo cual, no tenía obligación de frenar.

Tras notar el enojo de la mujer, quien se acercó vehemente hacia la cabina, decidió tomar su teléfono, pues temía lo que luego pasó: la pasajera lanzó una catarata de insultos hacia el chofer, quien trataba de dar explicaciones.

Sin embargo, no conforme con ello, antes de descender, la mujer lo miró fijo, y lo escupió en el rostro, ante la atónita mirada de todos los presentes, que no podían creer lo que veían.