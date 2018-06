¿Qué ocurre cuando un hijo encuentra a uno de sus padres en una App de citas?

Los tiempos han cambiado y no todo es para siempre: los divorcios crecen y aumentan las convivencias. En la ciudad de Buenos Aires, por cada dos casamientos, hay un divorcio y el 30 % de las parejas se separa antes de los diez años de unión. Cifras que muestran que el amor no necesariamente es “hasta que la muerte nos separe”, que si estamos con otro es porque lo deseamos y no por obligación y que las personas podemos volver a formar parejas sólidas en la adultez.

Constituir una relación después de los 50 años es cada vez más frecuente. Los resultados del estudio Solteros en Latinoamérica de la app de citas Match.com así lo evidencian. El 63% de los participantes de la encuesta ve genial que las personas mayores de 50 busquen a un compañero/a para disfrutar esa etapa de la vida, 36% dijo que lo ve bien y sólo el 1% considera que no es apropiado.

Millennials (y no tanto) comparten los sitios para conocer personas y pueden coincidir en ellos. De acuerdo al Centro de Estudios Pew, el uso de estas apps por parte de jóvenes entre 18 y 24 años se ha triplicado desde 2013, mientras que su utilización por parte de personas entre 55 y 65 años se ha duplicado.

¿Qué ocurre cuando padres e hijos coinciden en una app?

Los escenarios pueden ser diversos. Un joven puede llegar a sentirse invadido en lo que considera “su” espacio, tener vergüenza si alguno de sus amigos ha detectado el perfil de su progenitor en la app o simplemente considerar que su madre o padre no está en edad para buscar pareja en línea.

En el caso de que tome el hallazgo de manera positiva, puede colaborar para que el perfil de su madre o padre sea más atractivo online, sugiriéndole qué fotografías escoger, por ejemplo. Tantas posibilidades como hijos y padres y sus particulares lazos.

Cualquiera sea el caso, tener buen diálogo con los hijos es importante, también en este tema. Aunque no haya porqué dar explicaciones sobre la vida personal por ninguno de ambos lados – se supone que un joven que está en una app ya es adulto y mayor de edad – es bueno que entienda que su padre o madre pueden sentir el deseo de formar un nuevo vínculo, que no hay edad para el amor y que nada tiene de particular que utilice un medio cada vez más extendido como las apps de citas.