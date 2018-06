Choque en la Shell: Tristeza y dolor por la muerte del joven accidentado

Luego que un Renault Symbol se estrellara ayer contra la estación de servicios ubicada en zona de Terminal en el marco de una persecución policial, Enzo Camacho, de 20 años, quien era uno de los cuatro ocupantes del vehículo, perdió la vida horas más tarde a causa de los golpes en el hospital San Bernardo.

A través de las redes sociales, su madre Nancy Museda, expresó su inmenso dolor. “Dios por favor dime que es un sueño te lo suplico, que mi hijito esta bien por favor no estoy preparada para esto. Mi corazón está destruido, volvé hijo, volvé te lo suplico. Mi vida te voy a extrañar. Hasta el infinito y mas allá”, expresó.

Luego volvió a pedir por su hijo y dijo no aceptar su temprana partida. “Quiero imaginar que la vida sigue, que me voy a levantar y te voy a ver, quiero pensar que es un sueño, una pesadilla de la cual voy a despertar quiero pensar que no te fuiste, quiero imaginar que estás y nunca te irás, no me dejes hijo de mi vida por favor te lo pido no me dejes. Como le digo a mi corazón que ya no estás como hago por qué me dejaste”, señaló.

En tanto, su esposa, Jésica Belén Ferrofino, con quien tenía un hijo en común, también lamentó la desaparición física del amor de su vida. “Qué hago, ahora que puedo hacer sin vos, como hago para que este dolor pare, como hago para despertar de esta pesadilla”, dijo.

También recordó el momento de felicidad que vivieron solo 24 horas antes del accidente con motivo del primer día del Padre. “Mi amor si ayer estamos tan felices festejando el día del padre y hoy te me fuiste, que puedo hacer dios, era que íbamos a estar juntos hasta viejitos me lo prometiste amor, juramos que siempre íbamos a estar juntos, no puedo seguir sin vos no puedo”.

Por último, hizo hincapié en su hijo, que esperaba por volver a verlo. “Hay Dios por qué, si tenías toda una vida por vivir porque amor”, finalizó.