Una curiosa golosina pone en jaque a los controles de organismos gubernamentales

Pese a que no es un producto nuevo, ya que en Salta los niños lo consumen hace algún tiempo, Defensa del Consumidor pide a los padres que alerten y denuncien la venta de las golosinas que parecen cigarrillos.

El empaquetado es atractivo para los menores ya que la caja lleva impresa la imagen de un personaje de un reconocido dibujito animado. El nombre de la golosina es “Palito chino pinta lengua” y la metodología del consumo es lo que alertó a algunos padres que comenzaron a hacer denuncias.







Más allá de la inocencia de los niños que piden la golosina por el atractivo de pintar la lengua, la misma hace apología al consumo de tabaco y cocaína. El contenido de la caja son palitos dulces que parecen cigarrillos y además viene acompañado de un polvito azul, que pareciera droga.

“Es una golosina que venimos persiguiendo todas las autoridades de Defensa del Consumidor del país, ha sido uno de los temas de la charla en la última reunión que tuvimos en San Juan. Fue detectada en Tucumán, lo cual nos hace presuponer que en todo el norte argentino se puede estar comercializando”, señaló Carlos Morello, secretario de Defensa del Consumidor.

El secretario destacó que no se sabe de dónde proviene porque no está habilitada, por lo tanto se desconoce si es apta para el consumo. “Hacemos el control de comercios que están regularizados, estos carritos no están regularizados, eso corresponde a la dirección de control de la Municipalidad”, expresó.