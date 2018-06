Mató a una chica, la descuartizó y la quemó en una parrilla: ahora busca citas por Tinder

Pablo Víctor Cuchán fue condenado en 2007 a a 18 años de prisión por haber matado, descuartizado e incinerado a Luciana Jimena Moretti, una adolescente de 15 años, en la ciudad de Bahía Blanca. En aquel momento el tribunal oral dio por probado que el asesino había quemado los restos de la víctima en la parrilla de su casa y los había repartido por diversos sitios de Ingeniero White y Villa Rosas, dos localidades vecinas.



En su momento, la familia de Luciana había expresado su satisfacción por la condena, pero no por el monto de la pena, ya que se había reclamado que recibiera prisión perpetua. Cuchánrecuperó su libertad en 2015 luego de haber estado once años preso por el homicidio, que ocurrió el 16 de octubre de 2004.

Según advirtieron colectivos de mujeres con sede en esa región del sur de la provincia de Buenos Aires, el condenado se habría instalado en la ciudad de Monte Hermoso, cercana a Bahía Blanca.

En cadenas de WatsApp circula la información consigna que Cuchán fue alojado tras la sentencia en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra, hasta que fue liberado. “La Justicia le dio la excarcelación debido a su conducta carcelaria ejemplar y porque cumplió las 2/3 partes de la pena "no firme"”, es decir que el fallo no había sido confirmado por la Cámara de Casación Penal.

El abogado de Cuchán sostuvo que luego de recuperar su libertad se establecieron una serie de pautas que debe cumplir:

Esas restricciones son:

- Fijar domicilio en la jurisdicción de Bahía y no ausentarse sin aviso por más de 24 horas;

- Presentarse cada 15 días ante el Tribunal Criminal Nº 1;

- No consumir drogas ni bebidas alcohólicas ni relacionarse con personas que utilicen estupefacientes;

- Someterse al control del Patronato de Liberados;

- Conseguir un trabajo;

- No cometer delitos y someterse a un tratamiento psicológico.

En las mismas redes sociales se advierte que Cuchán había creado un perfil falso en la red social Tinder, usada para establecer contactos, con el fin de conseguir citas con chicas de la zona, que obviamente no conocen su pasado.

La información sobre la falsa identidad de Cuchán, que se hace llamar Vic en Tinder, tiene por objetivo advertir a otras mujeres que podrían correr peligro por no saber el horrendo crimen protagonizado por ese hombre, que sonríe para las fotos. En las mismas cadenas se sostiene que Cuchán habría tenido al menos dos nuevas denuncias en Monte Hermoso.

“Hace once años que vengo modificando mi vida. Mi padre luchó todos esos años por la memoria de su hija, sufrió hasta último momento y puso en juego su propia vida para intentar hacer justicia. Todavía hay una familia que sigue destruida. Esta salida produce muchos cambios y me encuentro desbordada por la tristeza que tengo”, dijo hace dos años Antonella, la hermana de Luciana, cuando se conoció el homicida estaba a punto de recuperar su libertad.

"Encontrándose suficientemente probados la incineración y posterior ocultamiento de parte de los restos --los muy pocos hasta aquí hallados-- de la menor víctima, tengo para mí que los aberrantes actos llevados a cabo para eliminar, no sólo cualquier posible encuentro de los mismos y. un amplio y mejor estudio de ellos, no fueron sino imaginados como el camino idóneo para ocultar otro acto de igual naturaleza, como no fuera el dar muerte a la misma", dijo en su sentencia el presidente del tribunal oral cuando lo condenó.