Preocupación en Brasil por Neymar

Después del magro empate con Suiza, el crack no entrenó. ¿Llegará al partido del viernes contra Costa Rica?

Este domingo, la verdeamarela no pudo pasar del empate con Suiza. Fue 1 a 1, un resultado que desató la crítica de la prensa brasileña. Sin embargo, amén de esta igualdad que no cayó bien, hay preocupación en los seguidores del pentacampeón porque Neymar no entrenó.

El crack de PSG fue castigado por los suizos. Por ese motivo, no estuvo a la par de sus compañeros este lunes. Tampoco participaron Thiago Silva y Paulinho.

No obstante, eso no quiere decir que no vayan a estar este viernes en el campo, cuando enfrenten a Costa Ricapor la segunda fecha de la Fase de Grupos.