20 de junio: La “apasionada” misión del Instituto Belgraniano de inculcar los valores del prócer

“Mucho me falta para ser un verdadero padre de la Patria; me contentaría con ser un buen hijo de ella”. Estas son palabras pronunciadas hace tal vez más de 200 años atrás por Manuel Belgrano, a quien hoy los argentinos, habitantes de la nación por la cual él lucho y no llegó a conocer, recordamos en el aniversario de su fallecimiento.

En un día tan especial, InformateSalta decidió contar la tarea del Instituto Belgraniano de Salta, una asociación civil dedicada a comunicar a los salteños la vida del prócer, una tarea que sus miembros hacen con empeño, dedicación, entusiasmo y honor.

“La función primordial es la difusión de la vida y obra del general, la recordación permanente de la vida su vida”, señaló el doctor Jorge Skaf, presidente del Instituto, sobre la misión del mismo. Así recalcó en la necesidad de “hacer un esfuerzo para seguir, para emular su pensamiento, sus valores, su profundo humanismo”.

¿Cómo difundir una obra tan grande? “Cumpliendo su objetivo, el Instituto visita escuelas, instituciones de bien público, y acompañamos en cada acto que recuerda una fecha belgraniana”, comentó Skaf. Son durante esas charlas cuando acercan el material que producen con su bolsillo, que logran costear con el aporte de sus miembros.

Lecciones del ayer

“Muchas cosas no se conocen sobre Belgrano, la gente tiene en claro que fue el creador de la Bandera, pero pocos saben que fue el primer gran economista de la patria, que fue de los primeros grandes educadores”, puntualizó el doctor.

Lo que pasa es que la vida del vencedor de 1813 es tan rica de detalles que aún nos sorprende, y es allí donde el Instituto encuentra la pasión por su actividad, por contarle a la gente aquello que aún nos falta aprender sobre el miembro de la Primera Junta. “A esta tarea la hacemos con mucho amor, con mucha voluntad”, sentenció Skaf.

¿Qué nos falta aprender? “Son tantos los valores, los ejemplos como abogado, militar, educador, economista, periodista, que hay que tratar de emular, de copiar sus ejemplos, su abnegación, su desinterés por la cosas materiales, difundió todo lo que podía en la comunidad”, resumió el presidente del Instituto.

Una lección, propia de Belgrano para nuestros días, la compartió Skaf con InformateSalta: “Él hacía mucho hincapié a que cada estadista, cada funcionario o persona de la función pública, tiene que tener sentido de entrega, dejarlo todo por la Patria”.