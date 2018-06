¿Podrán los estudiantes salteños ver el partido Argentina - Croacia en horario de clases?

Este jueves, los establecimientos educativos tienen la potestad de decidir si permitirán ver el partido de Argentina vs. Croacia durante el horario escolar en el marco de la Copa Mundial. De acuerdo a un relevamiento realizado por InformateSalta, muchas de las escuelas y colegios privados del turno tarde en Capital accedieron a que los alumnos disfruten del encuentro futbolístico y así evitar el ausentismo.

En el caso del Colegio San Pablo, los directivos decidieron colocar dos pantallas, una para el sector de la primaria y la otra para la secundaria. Recordemos que esta institución posee jornada extendida por lo que tiene alumnos de distintos niveles durante las horas de la tarde.

El Colegio Salesiano, por su parte, habilitará televisores en uno de sus salones y en las aulas para que los estudiantes no falten a clases y así al finalizar los 90 minutos de juego retornar a las actividades normales. Incluso, InformateSalta pudo saber que varias asignaturas tomaron los temas del Mundial como una estrategia educativa.

En tanto, los estudiantes de 4to grado del Colegio de la Merced podrán disfrutarlo directamente en sus casas ya que este jueves sólo tendrán el acto de promesa de lealtad a la bandera argentina a partir de las 18.

En el ámbito público, el ministerio de Educación había autorizado a los establecimientos a colocar televisores en el caso que un partido de la Selección tocara durante la jornada escolar. Por esto, la escuela N° 4040 Mercedes Lavin del B° Santa Lucía también autorizará a los alumnos a suspender actividades para ver el partido todos juntos y luego regresar a clases.

De la consulta dos fueron las instituciones que todavía no definieron cómo trabajar este jueves: el Colegio Sagrada Familia del B° San José y la escuela Dr. Arturo Oñativia, ya que consideran que deben cumplimentar con los objetivos académicos de los alumnos establecidos en las planificaciones anuales. Por esta razón, no les confirmaron si efectivamente el jueves podrán ver el encuentro de Argentina vs. Croacia en Rusia.