La inspiradora historia de Rodolfo: “Mis compañeros eran mis piernas”

Es estudiante de Periodismo en la Universidad Católica de Salta y por una discapacidad motriz debe trasladarse en silla de ruedas, lo que nunca me impidió seguir sus sueños. Conocelo en esta nota.

Rodolfo Jesús Agüero, estudiante de Periodismo y un gran soñador. Padece parálisis cerebral leve, lo que le impide caminar y se desplaza en una silla de ruedas, siempre mostrando a los demás que no es diferente.

“Me apasiona el periodismo policial, el periodismo en general. Es más que nada una pasión, es una forma de vida porque si no lo haces con pasión no lo podes hacer,” contó, al mismo tiempo que recordó que sus miedos se disiparon a las 2 horas de estar en clases.

Para él, sus compañeros fueron de gran importancia durante el cursado. “Un compañero que tuvo que alzar para subir una escalera, mis compañeros eran mis piernas. La vida es hermosa y hay que vivirla, hay que tratar de romper ese esquema de yo no puedo. Si se puede, todo el mundo puede hacer su sueño realidad,” dijo.

Seguí ésta y más historias en www.pone.tv. La plataforma audiovisual orientada a contar historias que transforman y que pone a las personas y sus experiencias en primer lugar.

