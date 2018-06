Temor en Güemes: encontraron a "La llorona" en la ruta

None

Los vecinos de General Güemes están conmocionados. En las últimas horas una mujer que trabaja en el Servicio Penitenciario Federal aseguró haber visto a “La Llorona” en la ruta.

Esto sucedió cuando ella viajaba en su motocicleta y de repente se le atravesó una persona en que lloraba de forma desgarradora. El fantasma habría sido visto a la altura de la granja municipal.

"El miedo que me provocó, me hizo pasar el frío que tenía en ese momento" expresó la mujer, que solicitó resguardar su identidad, en diálogo con Últimas Noticias Güemes. Y agregó: "por favor pido que vaya algún sacerdote o alguien a arrojar agua bendita en el lugar. Tengo temor y no puedo contárselo a nadie por las burlas".