Caprichos de Salta: El huevo

“Mire, m´hijo, a veces usted busca y no encuentra porque busca en el lugar equivocado. Las flores más lindas salen en el barro”. Así doña Carmen me alecciona mientras me da un mate y se acomoda el delantal. No es, esta vieja, de amontonar gestos ni palabras; así que cuando se dispone a decir algo hay que posponerlo todo y prestar atención. Las gallinas van y vienen por el patio de tierra alisada; los perros echados al sol de la media mañana no parecen tener muchas ganas de aportar algo de movimiento a la dinámica del día. La mujer mira el cielo y lleva sus ojos hacia el oeste, sorbe el mate y sentencia “Este invierno nos vamos a cagar de frío”. La pava tiznada sobre el brasero y esa sensación de resistirlo todo y quedarse ahí mismo a ver su triunfo sin haber cambiado ni un hábito desde hace casi una centuria es tan fuerte como la helada negra. “Al final, todo vuelve a ser como era. Tanta flojera, tanta chinita paveando y tanto chango inútil nos van a poner en un problema grave. Vamos a terminar siendo menos que los perros.” Doña Carmen es una mujer bien chúcara, es menos cariñosa que una culebra y más arisca que un tero. Cuando habla, truena. Sus sentencias son como un chicotazo. Ante el hallazgo de una lombriz gorda y sabrosa, las gallinas se arremolinan en torno a una polla joven que se niega a entregar su presa a las batarazas viejas.

-Dígame, Carmen… ¿Por qué no tiene las gallinas en un gallinero?

-¿Pa´qué? ¿pa´que vivan como nosotros? No sea malo ¿Qué culpa tienen los bichos de la estupidez de los cristianos? ¡Dejen de alambrar la tierra y de cagar en el mismo lugar todos los días!

Debajo de una carretilla vieja volcada sobre su caja asoma un nido con un huevo fresco. En el galponcito del fondo hay más de un nido con más de un huevo. Un gallo cruza la galería de la casa con actitud supervisora. Es difícil ubicarse cronológicamente, si esto fuese un sueño, con las referencias existentes ¡Ni energía eléctrica hay en la casa! Estamos a una hora del centro de la ciudad de Salta y a siglos de su vida. Paradójicamente, los salteños contemporáneos a internet y la ropa térmica vienen hasta acá para solucionar sus lastimaduras internas y las incógnitas que producen sus propios deseos. Un hombre maduro entra al patio de la casa, saluda y se dirige por orden de la vieja a buscar algún huevo de los tantos nidos que pueblan el lugar. Doña Carmen carga agua hasta la mitad de un vaso y se sienta al sol. Espera al sujeto que duda a la hora de elegir un huevo. La vieja toma el huevo elegido, lo pasa por la cabeza del tipo y lo casca contra el borde el vaso. Vuelca la yema y la clara en su interior; levanta el vaso al sol y lo mira a contra luz. Reflexiona y sentencia:

-Te queda poco tiempo, chango. Aprovecha para irte de viaje o algo así.

El hombre se larga a llorar y pregunta:

-Pero… ¿Por qué?

- No sé… todos vamos a morir ¡No entiendo por qué vos tendrías que vivir para siempre!

-¡Pero yo soy joven aun para morir!

-¡Mejor! me hubiera gustado irme antes. Ya me cuesta caminar y no veo un pingo de cerca. Ya no me quedan dientes y el frío me afecta como nunca antes. Te vas a evitar muchas molestias.

El hombre se va del lugar. Está muy afectado. Carmen, entonces, dice:

-Él sabía bien que esto iba a pasar y de esta manera. Pero bueno… soñar no cuesta nada. El huevo siempre dice la verdad.

-Doña Carmen, ¿Usted no le tiene miedo a la muerte?

- Mire, m´hijo, yo creo que la muerte me tiene miedo a mí.

-¿Cómo es la muerte?

- La muerte es la nada. Está en la helada negra pero no es la helada negra. Cuando amanece despejado cae implacable y acaba con todo. Con la salida del sol cae el manto frío que limpia la tierra de frutos y malezas por igual. No es algo personal, la muerte no se merece, ella actúa y listo. Es la verdadera misericordia. Es universal.

-y… ¿Qué pasa si uno decide irse por la propia voluntad?

-Es lo mismo. Muchas veces la muerte no viene de ningún lado. Está en uno, está adentro haciendo fuerza para salir, cuando rompe el cascaron sale e inunda… enfría y seca.

-Usted me dijo que la gente no encuentra porque busca en lugares equivocados ¿usted sabe encontrar?

-Jamás busqué algo en toda mi vida. Nunca necesité buscar. Nunca necesité algo. Solo necesito la nada y la llevo aquí – se señala el pecho- cuando se rompa el cascarón me voy a enfriar y me voy a secar despacio… tan despacio como viví… el huevo siempre dice la verdad. Este invierno se van a cagar de frío, chango… abríguese y coma bien.