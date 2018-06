Le roban a un hombre salteño luego de golpearlo y violarlo

La víctima es empleado de una estación de servicio de esa localidad, quien denunció que el 15 de junio pasado, cerca de la medianoche, cuando dormía fue despertado por los ruidos que hicieron cinco sujetos que irrumpieron en su vivienda.



Uno de ellos, armado con una pistola, lo redujo. Luego, otros lo golpearon, lo abrieron de piernas, le quitaron la ropa y uno de los atacantes lo sometió sexualmente, tras lo cual lo maniataron y comenzaron a agredirlo con un palo.



Los delincuentes le exigían que indique dónde guardaba el dinero. Tras darle varios golpes, finalmente los ladrones se apoderaron de una suma de 3.500 pesos de la víctima, a quien dejaron maniatado y luego escaparon de la vivienda, ubicada en el barrio Ramón Abdala.

Logró pedir ayuda



Como pudo, el vecino logró arrastrarse hasta afuera de su vivienda, oportunidad en que fue auxiliado por una vecina, quien le ayudó a desatarse. Incluso lo trasladó hasta el hospital, donde fue asistido debido a las lesiones que sufrió por parte de los asaltantes.



En su denuncia, la víctima sostuvo que no conoce a los delincuentes, aunque sí señaló que no se trata del primero, pues hace tres meses otros sujetos también entraron a su casa y le robaron el dinero de su sueldo y otros ahorros. En vista de ello, la policía no descarta que se trate de los mismos asaltantes.



A partir de los datos aportados, la policía trabaja en busca de dar con los asaltantes, aunque no son muchos los detalles, pues el hombre atacado indicó que los agresores tenían el rostro cubierto con capuchas y que no pudo ver la cara de los atacantes.