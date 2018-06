¿Qué pasará si Argentina gana, empata o pierde ante Croacia?

Argentina define parte de sus probabilidades de clasificarse a octavos de final en el choque con los europeos. En caso de que el resultado no sea favorable, llegará a la última fecha con la obligación de ganar. El juego de cálculos.

Argentina iguala sin tantos ante Croacia por la segunda fecha del Grupo D. El empate 1 a 1 ante Islandia en el debut mundialista concentra la tensión en su segundo partido, el anteúltimo de su participación regular en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Si la Selección nacional quiere sostener sus chances de clasificar a la instancia de eliminación directa,deberá obtener un buen resultado ante el equipo europeo.

La tabla del Grupo D encuentra puntero a Croacia tras su victoria por 2 a 0 ante Nigeria, último de la zona. Islandia y Argentina ocupan el segundo y tercer puesto con una unidad. Argentina vs. Croacia juegan ahora y Nigeria vs. Islandia lo harán mañana a las 12 del mediodía, con el resultado puesto de sus otros rivales del grupo. Los hinchas argentinos ya sacan la calculadora para evaluar qué pasará tras el encuentro de esta tarde en caso de que el resultado ante Croacia no sea el esperado.



Si Argentina gana



En caso de que el equipo de Jorge Sampaoli consiga los tres puntos ante Croacia, quedará líder del grupo con cuatro puntos, una unidad por encima de su rival. Una victoria de Islandia ante Nigeria ubicará al país nórdico en la misma altura de la Selección. En la última fecha, le alcanzará con empatar ante el equipo africano para asegurar su acceso a octavos de final. Para finalizar puntero del grupo, necesitará ganar los dos partidos y, si Islandia también lo hiciera, sacar una ventaja en los goles convertidos.

Si Argentina empata

Una hipotética igualdad ante Croacia lo colocará con dos puntos y probablemente en la tercera ubicación del grupo, conforme el resultado del encuentro entre islandeses y nigerianos, que pasaría a cobrar vital importancia de cara a las probabilidades de clasificación. Todo se definirá en la última fecha: Croacia con cuatro, Argentina con dos, Islandia con uno, dos o cuatro puntos y Nigeria con cero, uno o tres unidades. Una victoria ante Nigeria en la última fecha lo depositará en la siguiente fase solo si hubiese un ganador en el duelo Croacia – Islandia o si le favoreciera la diferencia de gol.

Si Argentina pierde

Las chances quedarán supeditadas a los resultados de los otros partidos del grupo. Si Argentina pierde ante Croacia estará obligado a ganar en la última fecha para sumar cuatro puntos y rasguñar así la clasificación en el segundo puesto del grupo. Si venciera a Nigeria, finalizará con cuatro unidades rogando que Islandia no acumule más de tres puntos en sus otros dos encuentros. Si igualara en unidades con Islandia, empezará a contar la diferencia de gol. Un empate en la última fecha le otorgará tres puntos a la Selección: solo accederá a octavos si Islandia y Nigeria no ganan ninguno de sus partidos, teniendo en cuenta que Croacia ya es inalcanzable.

