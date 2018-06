Agüero le apuntó a Sampaoli: "Que diga lo que quiera"

Siguen las repercusiones tras la derrota que sufrió la Selección Argentina ante Croacia, cayendo por 0-3 en un partido clave el cual necesitaba ganar, con la incertidumbre de quedar afuera del Mundial de Rusia 2018 y dependiendo de nuestro rivales.

Tras el partido, los jugadores del seleccionado se retiraron del estadio ubicado Nizhni Nóvgorod, sin hablar con los medios que esperaban alguna idea de qué fue lo que ocurrió en la cancha. Pocos fueron los que expresaron algunas palabras, como lo fue el caso de Sergio Agüero.

El delantero resumió las sensaciones tras el partido como "tristeza, bronca, un montón de cosas". No obstante resaltó que "queda una chance y vamos a esperar a mañana", en referencia al resultado entre Nigeria e Islandia, que puede definir el futuro del equipo en la Copa del Mundo.

"Hicimos todo lo que pudimos", fue la defensa del "Kun" ante el desempeño del equipo, de quien afirmó ya está pensando en el partido ante Nigeria.

Cuando le consultaron por lo expresado por el DT del seleccionado, Jorge Sampaoli, de que los jugadores no se adaptaron a su proyecto de juego, la respuesta de Agüero fue dura y directa: "Que (Sampaoli) diga lo que quiera". Dicho esto, dio la vuelta y se fue ofuscado.

Dolido

Otro de los jugadores que habló fue Javier Mascherano quien, notablemente dolido, reconoció lo complicado del encuentro. "Es un golpe muy duro, habrá que esperar a tragarlo" al resultado, manifestó.

"Después del gol se desvirtuó todo", sentenció el volante central agregando que "el partido estaba muy parejo, no hay más para decir, no estoy para analizar sobre qué es lo que hizo que no pudimos reponernos, no pudimos seguir el ritmo".