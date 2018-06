Aborto: Mascarello pidió denunciar las prácticas clandestinas

Luego que profesionales de la salud tanto del sector público como privado se manifestaran en contra de la despenalización el aborto, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, ante los micrófonos de FM Aries, aseguró que “las leyes están para cumplirse”, dejando en claro la postura que adoptara la provincia en caso de que el proyecto que tiene media sanción de Diputados logre el visto bueno de Senadores.

En ese marco, manifestó que bajo ningún punto de vista se puede plantear no cumplir la ley porque no gusta. “Esto va más allá de cuestiones personales y doctrinarias. No estoy para discutirla, un país se organiza a partir de normas, de leyes, así funciona un sistema democrático, podrá gustar o no, pero hay que cumplirla”, subrayó.

Además habló sobra la intolerancia de la sociedad. “La gente no está dispuesta a escuchar absolutamente nada, lo único que cada uno escucha es lo que quiere escuchar individualmente y eso no contribuye a que una sociedad avance, cada uno defiende su postura personal, a ver quien gana y quien pierde”, disparó.

También se quejó por la liviandad con la que se trata el tema. “Se habla sin ningún tipo de información de cual es la tasa de fecundidad adolescente, cual es la tasa de mortalidad, cómo ha evolucionado, si tiene o no que ver, si hay disponible o no los métodos anticonceptivos”, sostuvo.

Por último, pidió denunciar las prácticas clandestinas. “Si alguien conoce de esto, hagamos lo que corresponde y lo denunciemos ante la justicia, si nosotros tenemos información de que existe una empresa denunciémosla públicamente”, finalizó.