Se llevó a cabo una mesa debate para saber cuál es la situación de la Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia. Por iniciativa del ministerio de Educación Ciencia y Tecnología provincial se busca sumar aportes respecto de la implementación de la Educación Sexual dentro del sistema educativo. El debate contó con la presencia del presidente de la fundación Imagina Salta, Carlos Parodi, y la titular de la cartera educativa, Analía Berruezo.

Durante el encuentro, Parodi dijo que es necesario "reformular políticas públicas no es fácil, pero hay algunas alertas en la provincia que dejaron las pruebas aprender. Cuando el año pasado le preguntaron a los chicos qué materia les gustaría aprender dijeron Educación Sexual. Cerca del 80% de los chicos sienten que no aprendieron".

Aseguró que Salta hizo mucho al respecto porque se capacitó a muchos docentes. "Pero muchos de ellos no se sienten totalmente capacitados y no encaran la temática. Bajó la cantidad de embarazo pero todavía es altísima en chicas de menos de 19 años".







Y dejó sobre la mesa otro dato importante que se desprende del Índice de Progreso Social: Más del 30% de las chicas que quedan embarazadas no terminan el secundario. En ese sentido, Parodi dijo que "debemos trabajar sobre las causas de deserción Es muy importante que la ministra asuma el compromiso de seguir avanzando. Si no avanzamos sobre esto no vamos a poder cortar nunca con la pobreza porque esas chicas solo van a poder conseguir empleos en negro, mal remunerados".

"Hay que rediseñar las políticas. Hay cuestiones que vienen cambiando en la sociedad y nosotros debemos hacer los esfuerzos para obtener mejores resultados. Tener un espacio específico para la ESI es necesario. Debe haber educación sexual como hay matemáticas, lengua o ciencias".

Por último, indicó que es "el momento propicio" para hablar sobre el tema porque la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que tiene media sanción en el Congreso "pide reforzar cosas que ya están en vigencia. Hay que animarse a ese desafío. Se requiere de mucha formación docente para avanzar en la temática".