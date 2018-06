Confirman condena a los barras del ‘cuervo’ que asesinaron a Lucas Teseyra

La Corte de Justicia de Salta confirmó la sentencia de la Sala II del Tribunal de Impugnación que condenó a los barras de Central Norte, Raúl Javier Fernando Bravo a 12 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y a Emiliano Jorge Jiménez, a 10 años y 6 meses de prisión en grado de partícipe necesario.

Las defensas interpusieron recurso de inconstitucionalidad, habilitando la intervención de la Corte de Justicia. Jiménez pretendía su absolución y Bravo que se encuadrara el hecho como un homicidio en riña agravado por el uso de arma de fuego y una pena de tres años de ejecución condicional.

El máximo Tribunal de Salta entendió que de la exposición realizada por Jiménez, más las pruebas materiales reunidas, se evidenció su participación primaria o necesaria en el suceso ocurrido, no existiendo el menor indicio de que fuera coaccionado para realizar la conducta”

Además se comprobó que no existió una riña colectiva, aclarando que la reacción de lanzar piedras y botellas contra el automóvil que ingresaba lentamente no significa por una riña. "No existió violencia recíproca, acotaron los jueces".

Baleado en el pecho

La noche del 6 de octubre de 2013, alrededor de las 2.15 de la madrugada, en el barrio El Carmen de la ciudad de Salta, Lucas Leonel Teseyra se encontraba junto a un grupo de conocidos en una plaza del barrio cuando pasó un automóvil gris y, desde dentro, uno de los ocupantes comenzó a insultarlos.

El grupo que estaba reunido en la plaza reaccionó tirando piedras. Sus ocupantes dieron la vuelta y, al pasar de nuevo por el lugar, efectuaron disparos y se dieron a la fuga. Uno de los proyectiles le impactó a Teseyra cerca del pecho. El joven fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde ingresó sin vida.

