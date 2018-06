El triunfo de la realidad: lo que nos deja la derrota en el Mundial

Los futbolistas famosos tienen un estatus de celebridades que cumplen con estereotipados requisitos como salir con modelos top, actrices o presentadoras de televisión. Detrás de toda esta parafernalia -sin negar, por supuesto, los beneficios de la práctica física- hay una evidente frivolización de millones de mentes que ven este deporte como un mero espectáculo que los teletransporta a una dimensión paralela donde lo real queda suspendido en el tiempo y el espacio.

En 1844 Karl Marx en la publicación Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, afirmaba respecto de la Religión “es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una condición que necesita de ilusiones.”



Parafraseando a Marx, aunque la aseveración precedente no le sea originaria, podemos decir que el fútbol es al argentino lo que el opio en sus diferentes acepciones: un analgésico, sedante y anestésico, pero también motivo de conflictos económicos, políticos y sociales, y por qué no, militares, ya que aunque no haya sido causal de guerras, funcionó como elemento disuasivo en medio de algunas. Una vez más, como cada mundial, un ciego nacionalismo triunfalista enceguece nuestro país. En medio de una crisis con precedentes, de una volatilidad del dólar síntoma reiterado para estas coyunturas a las que de tan acostumbrados nos cuesta recordar, y de una nueva grieta social, que cual clásico futbolero, torna emergente un sinnúmero de ismos que abortan cualquier consenso desde el momento mismo de su concepción, la Selección Argentina viene a caldear los ánimos. Sin importar la gravedad del estado del país, la sociedad parece transportarse a un planeta donde la argentinidad brota con toda su crueldad y cinismo, atestada de viveza criolla, de una petulancia histórica en esta materia a la que le cuesta encontrar sustento, avanzando con su circo por todo, pese a todo.

Chocar de frente

El equipo de Sampaoli cayó 3-0 contra Croacia y así sumó una triste página a la historia de la camiseta de la Selección. A pesar de haber estado a un paso de ser campeón en Brasil 2014, Argentina alcanzó la peor racha sin ganar en Copas del Mundo, con cuatro partidos consecutivos sin victorias. Claro está que sin importar lo que la historia nos recuerde, o la fuercen a recordarnos, tras el primer gol ya se percibía ese clima enrarecido de bronca y resentimiento que va sumando adeptos a medida que transcurren los minutos. Dentro y fuera del campo, jugadores, técnico e hinchas, descargaron su furia triunfalista de la peor manera, partiendo de un ninguneo preconceptual sobre el rival, a insultos, jugadas “non santas” y un derrotismo que rozaba la victimización tras esa segunda pelota que cometió el terrible pecado de entrar en el sagrado arco argentino.



Fue el “empezose del acabose” diría Mafalda, para un técnico al que no se cansaron de insultar explicita e implícitamente, un número 10 que bajaron en lo que dura un suspiro del monumento al mejor jugador del mundo al jugador que no fue, por considerar que simplemente no estuvo en el campo. Un equipo sin alma que le privó a su pueblo cansado de tantas derrotas, la victoria salvadora. Cuando los efectos del opio se evaporan, debemos enfrentarnos con la realidad, esa que nos persigue y no dejará de hacerlo hasta que la reconozcamos como tal y nos hagamos cargo de ella. La sombra del fútbol fue siempre aquella que criticamos incansablemente durante el mundial del 78, y que podemos rastrear en análisis de otros contextos, la que guarda en sí un uso político de estos encuentros como cortina, como aquello que vendría a ocultarnos por el tiempo que se pueda lo que no queremos o podemos ver, consiente o inconscientemente.



En tal sentido, es que lo que ocurre dentro y fuera de la cancha, habla, grita, lo que el bullicio de los cánticos parece acallar, lo que el análisis de los seudo críticos futbolísticos no puede poner en palabras; expresa la incapacidad de los argentinos de entender que la Selección es una clara metáfora de nuestro pueblo. Desarticulados, sin tener muy en claro a dónde vamos, qué queremos, con egos que eclipsan cualquier posibilidad de unir esfuerzos y trabajar en equipo, incapaces de hacer frente a un fracaso sin agachar la cabeza y rendirnos, creídos de que siempre hay un salvador, el 10, aquel en torno al cual debemos organizar el juego y la estrategia, ese que oscilará entre el cielo y el infierno con la rapidez y fugacidad de un gol. En el medio, siempre están los que gustan embarrar la cancha, leyendo lo que quieren y generando grietas donde no las había o profundizando las existentes. Junto a ellos, no podemos olvidarnos de los que se sienten grandes vaticinadores del presente, ajustando la realidad a sus miradas pasadas, señalando con el dedo acusador al son de un “te lo dije”, “era obvio”, y demás clichés que refuerzan el dicho “con el diario del lunes habla cualquiera”.

Buscar un salvador

De todas las cosas que se escucharon, una frase del DT y otra del jugador croata Luka Modric, podrían ayudarnos a empezar a pensarnos. Sampaoli dijo en la conferencia de prensa pos partido, en un intento desesperado por no salir corriendo ante las preguntas acusatorias de sus compatriotas periodistas, que “no habían logrado armarle un equipo a Messi”, como contracara, nuestro circunstancial rival no dudó en decir “Un jugador, aunque sea Messi, no puede jugar solo”. Esquivamos esa realidad, y aventuramos análisis psicológicos del 10, asumiendo que su falta de juego responde a la presión social de un pueblo con sed de gloria. Obviamos hacernos cargo del error originario, ese que nos llevó a imaginar que un juego de equipo puede descansar en uno de sus integrantes y su magia. Este pensamiento pre-racional que nos lleva a buscar salvadores a diestra y siniestra es lo que claramente nos condena. Como argentinos fracasamos, no porque nuestro pueblo esté formado por personas incapaces, sino porque no aprendimos a caminar hacia el mismo horizonte, ni siquiera a construirlo; naufragamos, porque estamos educando a generaciones enteras como seres frágiles, intolerantes a las caídas y los desengaños, esos que en otras sociedades los empuja a ser fuertes, a unirse, levantarse y no renunciar. Como argentinos, perdimos porque embarramos la cancha cuando deberíamos preocuparnos por limpiarla, y forzamos los tiempos verbales, los violentamos hasta desdibujarlos siempre que el resultado sirva para entronizarnos en un lugar de privilegio frente a lo real. No nos duele el dolor del otro, ni siquiera logramos empatizar con él, nos lastima el ego, ese que nos lleva a creer que somos el ombligo del mundo, una leyenda que solo nosotros conocemos.

Pasan los mundiales y el sinsabor es cada vez mayor, no por las derrotas que dejan los resultados sino por lo que develan en cuanto a nuestra sociedad y que se borra en el camino de regreso. Ninguna gran nación llegó a ser tal por individualidades, blandidas de éxitos, exultantes de gloria…el camino es empinado, atestado de piedras que nos recuerdan con el dolor del golpe el valor de aquello hacia lo que caminamos, y allí, en el piso, cuando nuestras fuerzas flaquean, vemos sobre nuestros hombros a otros seres, igual que nosotros en quien apoyarnos para seguir. El deporte fundamentalmente sirve para ello, para enseñarnos y recordarnos valores fundamentales para vivir en sociedad: respeto, colaboración, visión conjunta, esfuerzo, tenacidad, resiliencia. Nuestra Selección nos mostró nuestra peor cara, la ausencia persistente y sistemática de un “nosotros”, su derrota fue el triunfo de la realidad por sobre la alucinación.

Por Lic. María Florencia Barcos para InformateSalta