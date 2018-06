Pidió perdón el porteño que se burló de una joven rusa: "Me dio asco verme”

Néstor Fernando Penovi, el hombre que fue expulsado del Mundial de Rusia por haber filmado una broma sexista a una joven rusa, llegó en la madrugada del viernes a la Argentina desde Madrid. Llevaba el rostro cubierto por una bufanda y tenía puesto un gorro negro. Intentó pasar desapercibido y dijo que la bufanda era por el frío.

Lo esperaban dos amigos. Luego, ante Infobae, el comerciante de 47 años se mostró arrepentido por lo que hizo y pidió disculpas: "Lamento lo que pasó. Me equivoqué. Pido perdón a todos, era un chiste entre amigos, después lo vi y me dio asco. A mí, personalmente. Me arrepiento. Si lo hubiese visto cuando lo hice lo borro y lo tiro".







El hombre relató cómo fue la secuencia donde le hizo la broma desagradable a la chica rusa, a quien le pidió pronunciar palabras obscenas sin aclararle qué significaban. "Estábamos de todos los países haciendo cargadas, bromas de fútbol o de distintas cosas. Esta chica se arrimó y nos pidió una foto porque estábamos con la camiseta argentina", intentó justificarse.

Penovi es padre de dos hijos. "Juani", su hija mayor, es adolescente. Y durante el jueves trascendió un mensaje de repudio a su padre desde su cuenta de Instagram. El hombre no confirmó ni desmintió el posteo pero contó que tuvo un diálogo con ella: "Le pedí perdón a ella y a todo el mundo. A todos les pido perdón, a ustedes, a los argentinos, a los rusos. Fue un error tremendo. A las mujeres, a los hombres".







En ese marco, admitió que no volvió a ver a la chica rusa, pero consideró que le debe sus disculpas. "A la chica le pediría perdón. A ella y a todos. No tuve tiempo de verla porque viajé", respondió.

El jueves, en una entrevista telefónica con un canal de tv local, había intentado aclarar: "La chica no era menor, atiende en un negocio, estaba trabajando; de hecho, los menores no trabajan acá pero tampoco es que sé el documento, atendía sola, nadie le vio el documento, pero bueno, al margen de la edad pido disculpas, estuve mal".

Por último, aseguró que es una persona de bien que cometió un error tremendo. “Me equivoqué. Era para diez amigos. Circuló y bueno. Les pido perdón a todos. Gracias por esta posibilidad. Me equivoqué, de corazón, perdón", finalizó.