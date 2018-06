Pampita desnuda y envuelta en una bandera por la Selección

Carolina “Pampita” Ardohain fue noticia en los últimas horas luego de que comenzaran a circular rumores de separación con Pico Mónaco.

Sin embargo, pese a las continuas desmentidas de los protagonistas anteriormente, por ahora tanto la conductora como el deportista decidieron mantenerse en silencio.

Con Pico en Rusia, viendo el Mundial y alentando a la selección de manera presencial, a Pampita no le quedó otra alternativa que la de enviar su apoyo por medio de las redes sociales y decidió hacerlo con ¡un desnudo!. La foto que Carolina cargó a su Instagram rápidamente se llenó de likes y comentarios.

La imágen llega después de que Caras de por confirmado que el deportista, previo a su llegada a Rusia, habría pasado por Ibiza, España. Allí, se lo habría visto en el VIP de Pachá muy cercano a dos jóvenes argentinas muy bellas.

Sin embargo, los rumores de crisis vienen de antes. Incluso Pampita llegó a aclarar: “Son cosas que se dicen, pero no nos podemos hacer cargo, ni da para aclaración. No hay que ver cosas donde no hay. Estamos bien, conviviendo, todo bien“.

Mirá las fotos: