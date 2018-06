En Salta son 39 los niños que están en condiciones de ser adoptados

En Salta, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción busca una familia para 39 niños que están en condiciones de ser adoptados. Por la baja cantidad de aspirantes, nueve de ellos ingresaron a una convocatoria nacional.

InformateSalta dialogó con la secretaria tutelar Cristina Pocovi quien explicó que cualquier postulante e interesado en acceder a una guarda con fines de adopción lo puede hacer únicamente por el registro del Poder Judicial. “Sí o sí tiene que estar registrado, es una condición esencial, el trámite es fácil, se puede acceder a la solicitud por la página web del Poder Judicial y con la presentación de la documentación se arma el legajo”.

Respecto a la cantidad de niños que esperan ser adoptados explicó que en el imaginario social siempre se dice que “los hogares están llenos de chicos”, la profesional consideró importante explicar que: “Puede ser que haya muchos chicos en los hogares pero no todos están en condiciones de ser adoptados. Para que esto ocurra, Primera Infancia tiene que haber hecho un dictamen de adoptabilidad y el juzgado tiene que hacer una resolución”.

Información para abrir legajo



Los trámites a veces se vuelven largos y engorrosos porque los niños que están institucionalizados, por obligación del Poder Ejecutivo, primero deben intentar volver al seno familiar o al de la familia ampliada. “Primero hay que agotar todos los recursos, cuando esto no da resultado sale el dictamen que quedará firme si no es apelado o por los asesores o por los familiares, ahí nos llega el oficio para pedirnos carpetas de postulantes que se adecúen al perfil del niño”, explicó Pocovi a InformateSalta.

“Lo fundamental es el derecho que tienen los niños de poder acceder a una familia, no es al revés no es el derecho que tiene los padres de prohijar, ese derecho no existe, lo que hay es un deseo de los padres de acceder a una guarda con fines de adopción, pero se prima la necesidad de los chicos. Hablamos de chicos que vienen con una historia de vida difícil y que requiere de potencialidades específicas de los postulantes; especialmente cuando se trata de chicos más grandecitos y adolescentes. El proceso debe ser flexible”, añadió.

Los postulantes antes de ser considerados para un régimen de guarda y tutela deben superar entrevistas psicológicas y sociales. A la solicitud pueden acceder personas solteras, parejas homosexuales y heterosexuales, matrimonios, “nosotros evaluamos las condiciones que tiene para prohijar y las herramientas psicológicas para hacer frente a la adversidad que implica criar a un hijo. No nos interesa como está compuesta la familia del solicitante, el tema es que tengan los recursos psicológicos necesarios para poder afrontar las necesidades de ese chico que posiblemente puedan cobijar”.

Aquellos solicitantes que poseen el perfil apto para acobijar a un niño reciben la guarda por seis meses, donde los guardadores demuestran la capacidad que tienen para prohijar a ese niño y lo hacen con un acompañamiento de la Secretaría Tutelar, con entrevistas y visitas. Se hacen tres informes, si son positivos se puede iniciar el juicio de adopción.

Aquellos interesados en inscribirse o solicitar información podrán hacerlo en el edificio de la Secretaría ubicada en el Anexo 1 de Ciudad Judicial o al mail [email protected]