Los vecinos de Santa Ana se deleitaron con un concierto cálido y familiar

Un público mayormente integrado por familias, entusiasta y respetuoso, se dio cita anoche a las 20.30 en la Parroquia San Joaquín y Santa Ana para disfrutar de la primera visita de la Orquesta Sinfónica a su barrio.

Noam Zur agradeció la presencia de la gente y el trabajo y compromiso mostrado por el padre Carlos Gamboa, para recibir a la agrupación en la cálida parroquia y permitirles acercarse al público salteño que muchas veces, por distintos motivos, no puede acercarse al Teatro Provincial. También resaltó que esto pudo lograrse gracias al apoyo de la Biblioteca Popular "Cabo 1º Roberto F. Vidaurre" y la Red de Instituciones CAB del barrio.

Los vecinos acondicionaron la parroquia, dotándola de una excelente iluminación para poder ofrecer una experiencia emocionante a los asistentes.

Seguidamente, la Orquesta interpretó la Obertura Coriolano, Op. 62 de Beethoven que conmovió al público con su alternancia entre dulzura e intensidad. Luego, con una ejecución impecable del solista Dimitar Yuriev Diamandiev, la agrupación hizo vibrar la parroquia con el melodioso Concierto para corno y orquesta Nº 2 de Mozart, para finalmente culminar el concierto con la Sinfonía Nº 78 de Haydn.

La gente coronó la presentación con un entusiasta aplauso. “Que bueno que hayan venido”, dijo una de las asistentes, “a los que tenemos hijos chicos se nos complica llegar hasta el centro. Pero esta vez no iba a dejar pasar la oportunidad, y de paso los traigo a ellos, que por suerte se portaron muy bien”. Otro de los vecinos manifestó: “A veces uno tiene la idea de que es música difícil, y en realidad fue simple y lindo. La verdad que me sorprendió. Me da curiosidad de seguir escuchando más”.

La Orquesta Sinfónica continuará ofreciendo conciertos en el marco del ciclo Otros Escenarios, con el afán de llegar con sus propuestas artísticas a toda la población.