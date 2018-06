Suiza dio vuelta el partido y le ganó 2 a 1 a Serbia

En duelo con mucho atractivo, donde ambos buscan encaminar su clasificación a los octavos de final desde el Grupo E, Serbia y Suiza salieron al césped del estadio de Kaliningrado a dejar la piel y desde los primeros minutos empezaron a atacar las porterías contrarias.

Se adelantó Serbia en el marcador con un cabezazo de Aleksandar Mitrovic, quien había avisado antes pero el arquero Sommer le negó el gol en su primer intento. No falló en segunda oportunidad y cabeceó el centro de Tadic al fondo de la red. Los envíos al área comenzaron a ser el arma fundamental del elenco serbio a partir de ese entonces porque vieron que a los suizos se les dificultaba repelerlos.



Mientras Suiza intentaba reaccionar con el balón en su poder, Serbia era mucho más práctico y en un par de toques ya lograba merodear el área rival. Suiza no lograba sacudirse de encima a Serbia, que salió con el objetivo de la clasificación entre ceja y ceja y hacía todo para aumentar la ventaja en el marcador.

Pese a que tuvo más la pelota y contó con algunas chances de marcar, Suiza no logró sacudirse de encima a Serbia, que salió con el objetivo de la clasificación entre ceja y ceja e hizo todo para aumentar la ventaja en el marcador. Así se cerró la primera parte, con los balcánicos intentando no perder la cabeza y siendo resolutivos en busca del gol, mientras los los helvéticos no jugaban un mal partido pero eran bien contenidos por el bloque defensivo rival.

El complemento comenzó con Suiza absolutamente plantado en terreno serbio, atacando por todos los frentes. No tardaría en conseguir el empate, ya que Granit Xhaka marcó la igualdad en el minuto 7 con un espectacular remate lejano que dejo sin posibilidades al portero Vladimir Stojkovic.

Sobre el final, en el último minuto Xherdan Shaqiri marcó el segundo para los suizos, dio vuelta el partido y le puso emoción al grupo de Brasil.