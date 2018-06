“Si tengo que ir preso iré, pero no haré ningún aborto”

Continúan las voces de médicos que se pronuncian en contra de la legalización del aborto. Esta vez, el doctor José Arduz de Orán, marcó una dura postura y se negó rotundamente a realizar la práctica en el caso de que el proyecto, con media sanción, prospere en el Senado de la Nación.

En diálogo con Radio Ciudad Orán, el profesional indicó que por ignorancia algunos creen que la vida empieza cuando la criatura nace, pero la vida empieza en la concepción misma. "Yo no haré ningún aborto, si tengo que ir preso iré preso. Si me obligan a hacer un aborto renunciaré a mi trabajo,” disparó.

Además, explicó que ningún aborto es seguro y puede provocar una grave lesión en el útero. "Matar un bebé en la panza no es simple trámite. Yo no entiendo a las mujeres que cometen actos de pornografía para pedir por el aborto. La verdad es una actitud que no tiene explicación", dijo.

Finalmente subrayó que en el hospital entregan de manera gratuita preservativos, comprimidos, inyecciones, chips y pastillas del día después y se realizan ligaduras de trompas, que permiten evitar los embarazos no deseados.