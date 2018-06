El paro del lunes afectará el funcionamiento de las estaciones de servicio

Surtidores.com/ Como muchas de las actividades económicas y comerciales, la de las estaciones de servicio se verá restringida durante la jornada del lunes 25 de junio, fecha en la cual, la CGT llamó a un paro general, con la diferencia que los inconvenientes podrán verse horas antes de la medida y los efectos adversos serán sufridos tanto por operadores como por automovilistas pasado el día de la medida.

En este caso, ya confirmaron su adhesión a la protesta los trabajadores del SOESGyPE, cuyo Secretario general Carlos Acuña, es uno de los tres titulares del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. “Todos los compañeros trabajadores de las Estaciones de Servicio confirmaron a través de los delegados de todas las regiones del país que no asistirán a sus puestos de trabajo y por lo tanto desde nuestra institución sindical, alertamos que no va a haber disponibilidad de combustibles líquidos ni GNC ya que los establecimientos no atenderán al público”, informó Acuña a surtidores.

Desde el sector empresario en tanto, adelantaron que acatarán la decisión del personal. “Somos respetuosos de las garantías que establece nuestra constitución al respecto”, puntualizaron. Por Su parte, Hugo Moyano confirmó la adhesión de Camioneros al paro y convocó a sus afiliados a no trabajar, al asegurar que la entidad gremial que lidera “es solidaria con los demás trabajadores que llevan adelante un justo reclamo”.

La situación se profundizará debido a la suspensión de los trabajos en las refinerías y la paralización del transporte y la logística de distribución no solamente de los combustibles, sino además, como suele suceder paralelamente, los camiones de caudales que no repondrán el dinero vivo de los cajeros automáticos.

El viernes, la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y del Gas envió un comunicado en el cual informaba que desde su consejo directivo asumían la participación a la medida convocada por la Central Obrera y justificaba su accionar en que “existen razones para expresarle al gobierno nacional nuestro más enérgico rechazo al ajuste que se vienen implementando”.

Consultado por surtidores, el titular de la agrupación alertó además sobre lo que consideran un plan del Gobierno para dejar inactivas una gran cantidad de áreas petrolíferas y llamaron la atención ante la situación de miles de trabajadores de los pozos “que están mermando su actividad a causa de la política de precios en materia energética”.