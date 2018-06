Tras una larga lucha, las mujeres saudíes ya pueden manejar

ADP/ Las mujeres podrán al fin conducir a partir de mañana en Arabia Saudí, una decisión muy aplaudida dentro y fuera del país, que sin embargo se ha visto acompañada de más mano dura contra las activistas que defienden los derechos de las mujeres, incluidas las que dirigieron campañas para que pudieran manejar.

Desde mayo han sido arrestadas al menos 19 activistas, la mayoría mujeres, ocho de las cuales fueron puestos en libertad de forma temporal.

En las últimas semanas las mujeres han compartido en Internet sus nuevos carnés de conducir.

Las mujeres saudíes llevan mucho tiempo luchando por el derecho a conducir, a menudo organizando demostraciones de fuerza coordinadas conduciendo por todo el país. La primera gran campaña para acabar con la prohibición se remonta a 1990.

Desde 2011 han tenido lugar otras campañas, durante las cuales fueron detenidas varias mujeres que no fueron puestas en libertad hasta que no firmaron un documento en el que se comprometían a no volver a manejar.

Las reformas del heredero forma parte de una serie de reformas sociales y económicas defendidas por el heredero al trono de 32 años en el marco de su ambicioso plan "Vision 2030", en un intento por abrir el país a la inversión y diversificar su economía, muy dependiente del petróleo.

Las reformas incluyen la apertura de salas de cine tras más de tres décadas cerradas y permitir que muchas más mujeres trabajen, aumentando la mano de obra del país. El plan tiene el objetivo de incrementar la cuota de mujeres en el mundo laboral de un 22 a un 30 por ciento.