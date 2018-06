Cachi: un hijo con una ex pareja fue el detonante de la mala relación

La situación entre Blanca Castillo y Gabriel Fabián, según lo informado por la policía a InformateSalta, no era de las mejores. Asimismo, el mismo policía, al momento de denunciar a su pareja por las lesiones que, casi terminan con la vida de uno de sus hijos, también se refirió a hechos de maltrato.

El sargento sostuvo que desde que tuvieron su primer hijo, hace nueve años, su mujer le hacía escenas de celos, las que fueron incrementándose para luego convertirse en malos tratos e insultos de parte de Castillo hacia Fabián.

La mujer, según se informó, siempre tuvo la sospecha de que el sargento le era infiel, situación que, de pronto y hace pocos meses, se vio fuertemente alimentada cuando Fabián le informó a Castillo que una ex pareja le había iniciado un juicio de paternidad por un hijo que tuvo con dicha mujer.

Este litigio de filiación, señaló Fabián en su denuncia, generó que los hechos de violencia de su mujer en su contra fueran cada vez más frecuente. Dijo que las crisis de nervios eran más fuertes y constantes a tal punto que se tornaba “incontrolable”.

Es que el juicio de paternidad, para Castillo fue la confirmación de las sospechas que siempre tuvo hacia su marido, quien, por su parte, aseguró en su denuncia de que se trató de una relación anterior a conocer a la mujer ahora detenida.

Esta aseveración de parte del policía, sin embargo, todavía no está del todo confirmada por la justicia, lo que podría ser un dato no menor, pues no sería un atenuante por el ataque a su hijo, pero sí explicaría los motivos por lo que llegó a ese estado de agresividad.

Para los policías y otros profesionales, la decisión de agredir a su hijo menor no se explica nada más que con la hipótesis de una venganza hacia Fabián, pues la mujer buscó causarle un daño y, al respecto, los antecedentes criminales indican que en estos casos, las mujeres y también los hombres suelen lesionar a sus hijos.

A esto, Fabián agregó que las molestias de su pareja también se debían a que este juicio de paternidad derivó en algunos descuentos del sueldo del sargento, lo que terminó por golpear la economía del hogar y reducir ciertos gastos.

Pericias psicológicas

Con este panorama, se impone una pericia psicológica y psiquiátrica a Castillo, lo que permitirá conocer con más detenimiento el estado mental de la mujer al momento de decidir el ataque que por poco mata a su último hijo, un varón de dos años de edad.

Los profesionales deberán expedirse respecto a si la situación de engaño que Castillo, sospechaba y luego aseguró haber sido víctima tras la aparición de un hijo de Fabián con otra mujer, pudo haber influido en su conducta asesina.

A esto, cabe recordar, que la delicada situación se ve aún más compleja y riesgosa, cuando Fabián horas antes del ataque de la mujer a su hijo menor, haya decidido marcharse de casa, instancia que para Castillo significó un vuelco total de la relación amorosa que llevaba con el policía por más de nueve años.

La mujer, por ahora, fue acusada por el delito de homicidio en grado de tentativa y con prisión preventiva. Permanece privada de su libertad, lo que se mantendrá hasta la fecha del juicio, a menos, claro que el resultado de las pericias psicológicas y psiquiátricas indique otro camino en la causa penal.