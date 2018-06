Denuncian que alumno concurre con un cuchillo a la escuela Cortázar

Una situación irregular se registró en la escuela Augusto Cortázar desde hace unos meses debido a un alumno que no logra adaptarse al sistema escolar y a sus reglas. En varias ocasiones habría concurrido al establecimiento con un cuchillo o un palo para amedrentar a sus compañeros.

"El clima en el grado se volvió insostenible ya que el alumno todo lo resuelve con violencia, pegando a sus compañeros, rompiéndoles sus pertenencias y hasta pateando y arrojando cosas a la docente" relató a InformateSalta la hermana de la maestra a cargo.

“Mirá, mi mamá ya me dijo que al que me moleste, yo le pegue con un palo en la cabeza. Yo al palo lo tengo en mi mochila para que el que me moleste yo lo haga cagar” palabras que habría dicho el acusado.

Asegura que el alumno habría manifestado a sus compañeros que sus padres le aconsejaban usar estos elementos para defenderse de las agresiones. Ante esta situación, madres de la institución habrían presentado numerosas notas.





La mandaron a oxigenarse

Recientemente se hizo presente una supervisora del Ministerio de Educación ante los constantes reclamos y pedidos. Una de las medidas habría sido que el alumno sea cambiado de turno. "Lejos de apoyar a mi hermana (la maestra) le dijo que aprovechara las vacaciones para oxigenarse" relató la denunciante.