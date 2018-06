Macri sobre el paro nacional: "Las huelgas no contribuyen a nada, no suman"

"No contribuyen a nada, no suman porque no creo que haya habido un gobierno con tanta preocupación por fortalecer el empleo que tenemos y crear nuevos". De esa forma, el presidente Mauricio Macri criticó el paro general encabezado por la CGT, que se viene desarrollando con altos índices de acatamiento en todo el país.

El Presidente y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal conversaron con la radio Eco de Tandil, donde más tarde hablaron "mano a mano" con productores y visitaron el hospital Blanco Villegas.

En su ciudad natal, Macri enfatizó que "a través del diálogo" se llegará a acuerdos con el sindicalismo, y reafirmó que las paritarias se reabrirán luego de la suba de la inflación y la devaluación de las últimas semanas.

"Cada industria, cada empresa, cada sector tiene que discutir su paritaria, es libre, y esperamos que se cuide el salario de la gente. Distinto es el rol del Estado (.) lo que empezamos a internalizar es que esta mochila que no nos deja crecer es que gastamos más de lo que ganamos", dijo Macri, y pidió "que cada gobernador viva con los recursos que le damos, y no gaste de más. Que cada uno pague lo que pueda pagar, aunque todos merecen ganar más", afirmó el Presidente.

Consultada por los paros docentes, Vidal también fue dura con los gremios bonaerenses que encabeza Roberto Baradel. "No siento que estemos en confrontación con los docentes, sí con desacuerdos con los dirigentes gremiales, los docentes merecen ganar mejor, y por eso dimos adelantos para que los docentes no pierdan poder adquisitivo. La prioridad tienen que ser los chicos", dijo Vidal.

"Se crearon 600.000 puestos de trabajo, tuvimos un problema (económico), el mundo nos cambió las variables, nos agarró la sequía, pero ahora vamos a retomar la senda del crecimiento, y la forma de hacerlo es sentarnos alrededor de una mesa", dijo Macri en desafío a los sindicalistas que motorizan el paro.

La agenda presidencial continuó en Casa Rosada, con la reunión diaria de coordinación, y continuará a la tarde con la recepción de cartas credenciales a nuevos embajadores y con una reunión de seguimiento con Carlos Vignolo, titular del Plan Belgrano.